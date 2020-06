Los políticos critican las declaraciones de Catalá sobre el juez Ricardo González tras la sentencia de 'La Manada'

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sostenido que lo "escandaloso" de la sentencia contra 'La Manada' es el fallo, que dicta que no hubo intimidación ni violencia, y ha llamado a "no apartar el foco" de eso, para ponerlo sobre el magistrado autor del voto particular favorable a la absolución de los cinco acusados.

"Creo que es fundamental no apartar el foco del elemento fundamental. Nosotros no vamos a entrar en ningún cambio de foco", ha dicho Iglesias, tras señalar que "hay algunos que quieren poner el foco en la dureza del Código Penal", en alusión al PP, "o en determinados jueces", en referencia al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al PSOE.

Iglesias, que ha participado en la concentración de los trabajadores del Teatro de La Zarzuela coincidiendo con las movilizaciones del Primero de Mayo, ha opinado que lo que dice el voto particular del magistrado Ricardo Javier González es una "indignidad impropia de la democracia española", pero ha insistido en que en Podemos tienen "muy claro cuál es el foco".

En ese sentido, ha defendido que "hace falta una judicatura comprometida con una perspectiva de género y con la defensa de los derechos de las mujeres" y ha hecho hincapié en que el fallo es una "vergüenza", porque "parece que se dijera a las mujeres que si no se juegan la vida no las están violando". A su juicio, ese es el "elemento fundamental que ha indignado al conjunto de ciudadanos españoles" y lo que "coloca a las mujeres en una situación de indefensión".

Sobre el respaldo del PSOE al ministro Catalá en sus afirmaciones sobre que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería haber actuado contra el magistrado Ricardo Javier González, ha recordado que Catalá está "reprobado varias veces" y que se han "escuchado conversaciones al teléfono de Catalá decidiendo qué jueces y fiscales había que poner para proteger a presuntos delincuentes y corruptos del PP". "Catalá tendría que haber dimitido hace mucho tiempo; si el PSOE le apoya, pregúntenles a ellos", ha emplazado.

Sánchez pide a Catalá que aclare si tiene alguna acusación contra el magistrado

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que "aclare" si tiene alguna acusación contra el magistrado Ricardo Javier González, autor del voto particular que defendió la absolución de los acusados en la sentencia de La Manada, y si no que esté "callado".

"Le pedimos al ministro de Justicia que no sea torpe, que si tiene alguna acusación particular, personal que hacer sobre el magistrado, aclare a qué se refiere; si no, lo mejor es estar callado", ha dicho Sánchez antes de participar en la manifestación del 1 de Mayo.

El ministro dijo que "todos saben" que ese magistrado "tiene algún problema singular" y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería haber actuado preventivamente" contra él, posición que fue apoyada por la portavoz del PSOE en el Congreso y exmagistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, y el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos.

Villegas ve el fallo de 'La Manada' difícilmente asumible,"más quienes tenemos hijas"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho que las declaraciones del titular de Justicia, Rafael Catalá, sobre la sentencia de 'La Manada' "no son adecuadas para un ministro" y ha subrayado que la resolución es difícilmente asumible, "sobre todo para aquellos que tenemos hijas".

"Para quienes tenemos hijas y nos podemos poner en la piel de la víctima o de otras posibles víctimas es difícil asumir sentencias como ésta y menos cómo está redactado el voto particular", ha señalado Villegas en una rueda de prensa.

El responsable de Ciudadanos ha recordado que hay mecanismos dentro del poder judicial para recurrir la sentencia y, en su caso, tomar medidas y ha exigido que no se recurra al "politiqueo" y menos desde el Ministerio de Justicia se diga qué deben hacer los jueces.

Villegas ha añadido que comprende que los ciudadanos protesten ante una resolución judicial pero los políticos tienen que tener "cautela, máxime si eres ministro". Ha reiterado que declaraciones como las de Catalá "no arreglan las cosas" y ha remarcado que la forma de "arreglarlas" es tomar medidas para que las mujeres se sientan más protegidas en sus derechos porque eso supone la protección "de toda la sociedad".