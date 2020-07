La Policía de Gibraltar vuelve a hostigar a un marisquero de La Línea

La Policía de Gibraltar ha vuelto a hostigar a un pesquero español, un marisquero de La Línea de la Concepción (Cádiz), cuando esta madrugada intentaba faenar escoltado por la Guarda Civil en las aguas de la bahía de Algeciras que las autoridades del Peñón reclaman como propias.

En esta ocasión, el incidente se ha producido con un barco de la flota pesquera de La Línea, el "Divina Providencia", un marisquero que utiliza el arte del rastro habitualmente en aguas cercanas al aeropuerto de Gibraltar.

Según ha señalado a Efe el patrón del barco, Francisco Gómez, ha faenado en esta zona desde que se originó el conflicto, con algún encontronazo con la Policía gibraltareña. De hecho, ya lo intentó la pasada medianoche, aunque entonces la Guardia Civil le conminó a que regresara a puerto, ya que los barcos de rastro tienen una limitación horaria que les impide faenar antes de las 5.00 horas.

Pasada esta hora, el pesquero salió de Puerto Chico, en la zona linense de la bahía, escoltado por la Guardia Civil. A los pocos minutos, cuando llegó a la zona próxima a las escolleras en las que faena tradicionalmente, tres embarcaciones de la Policía de Gibraltar se dirigieron hacia él con la intención de impedirle que pescara.

"Me han dicho que me vaya, que aquí no puedo pescar porque son aguas inglesas, pero yo no les hago caso", ha manifestado a Efe desde su embarcación el patrón del "Divina Providencia". Ante el hostigamiento, la Guardia Civil trató de mediar para garantizar la pesca, lo que ha producido momentos de tensión con la patrulleras gibraltareñas y, según asegura Francisco Gómez, "ha habido hasta roces entre los cascos de las embarcaciones".

Gómez ha indicado que la Royal Gibraltar Police trata de impedirle pescar por todos los medios: "Cuando voy a calar se ponen delante de mí. La Guardia Civil trata de impedírselo, pero nada. Lo peor de todo es que, con las maniobras que hacen para no dejarme pescar, puede haber algún golpe.

Sin embargo, el hostigamiento de la Policía gibraltareña no ha impedido que el "Divina Providencia" haya podido pescar algo, según explica su patrón: "Algo he conseguido sacar. De momento, unos diez kilos de escurpiña y unos treinta kilos de cebollera".

En los incidentes se han visto implicados hasta cuatro embarcaciones de la Policía de Gibraltar y seis de la Guardia Civil. La Royal Navy, por su parte, se mantenía alerta en una posición alejada, pegada al aeropuerto, pero sin intervenir.

Pasadas las 7.00 horas, el patrón mayor de la cofradía de La Línea, Leoncio Fernández, ha llegado también a la zona con su embarcación, y ha instado a las patrulleras de la Policía de Gibraltar a que dejaran faenar al pesquero, que tiene la intención de faenar hasta el mediodía.

El incidente es uno más de los que se vienen produciendo en los últimos días en la bahía como consecuencia de la prohibición de las autoridades gibraltareñas, y se suma a los que protagonizaron en la madrugada del jueves y el viernes los pesqueros de la flota de Algeciras.