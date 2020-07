Polémica ante la prohibición de honores militares en celebraciones religiosas

Esta imagen no se producirá este jueves en Toledo. La custodia de Arfe con el Cuerpo de Cristo no recibirá honores militares como ocurría hasta ahora. Los cadetes no podrán, por ley, rendir armas a su paso.

Los militares tampoco podrán interpretar el himno nacional, cuya utilización también está regulada por el nuevo reglamento de honores militares. En este caso será la banda municipal la encargada de ejecutarlo.

El Gobierno quiere mantener "el respeto a tradiciones arraigadas en la sociedad con el principio constitucional de libertad religiosa".

De esta misma forma la próxima semana santa no podrá incluir homenajes castrenses en las procesiones como ocurría con el Cristo de la Legión en Málaga.

El Ministerio de Defensa aclara que los militares que lo deseen podrán acudir a cualquiera de estas celebraciones religiosas aunque su presencia tendrá carácter exclusivamente voluntario.