Podemos suspende de militancia a Rita Maestre y los cinco ediles de Carmena que decidieron abandonar el proceso de primarias abierto en Madrid

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ya había dado por hecho por la mañana que Rita Maestre y los otros cinco concejales de la formación en el Ayuntamiento de Madrid que han renunciado a presentarse a las primarias, ya no eran de Podemos, y el Consejo de Coordinación de Podemos Comunidad de Madrid ha acordado como medida cautelar su suspensión de militancia. En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos, Echenique ha advertido de que todos los concejales del partido deben pasar previamente por unas elecciones primarias y que los que no lo hagan "no son concejales de Podemos". "Los concejales del Ayuntamiento de Madrid que representen a Podemos cuando la papeleta municipal se presente serán los que han pasado por primarias", ha afirmado Echenique.

Rita Maestre y los ediles José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Francisco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz -todos del Gobierno de Ahora Madrid- se han apartado del proceso de primarias de Podemos al comprobar que la lista propuesta por el secretario general, Julio Rodríguez, "relegaba" a los últimos puestos a varios de los ediles con los que Carmena quiere contar. Al ser preguntado por si serán expulsado de Podemos, ha advertido de que la ejecutiva estatal no coloca a nadie ni dentro ni fuera de Podemos. "Cada persona se coloca a sí misma donde quiere estar", ha precisado.

"Lo que sí está claro, no solo porque forma parte de nuestro reglamento, sino también de nuestro ADN democrático es que (los concejales de Podemos) deben ser elegidos por los inscritos en unas primarias", ha subrayado y ha recalcado que "así ha sido siempre" y que "no hay que dar pasos atrás". Ha insistido en que "esto no va de reglamentos, va de democracia interna" y en que "es evidente que para ser candidato de Podemos tienes que presentarte" a las primarias. "Estos compañeros decidieron no participar en las primaria de Podemos, por lo que los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid serán otras personas", ha concluido Echenique, quien, no obstante, ha indicado que, aunque el plazo para presentarse acabó ayer, puede haber "subsanaciones de última hora".

Ha asegurado que la ejecutiva no tiene "ningún problema" con ellos y que han hecho un buen trabajo y ha señalado que si la actual alcaldesa, Manuela Carmena, quiere volver a contar con ellos, le parece bien, pero que tendrá que ser "por otra vía". "Libremente lo pueden hacer así", ha dicho, tras lo que ha indicado que Carmena debe tener libertad para formar su equipo, lo que es "compatible" con que los candidatos de Podemos pasen por primarias.