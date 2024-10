El PP pide en su querella contra el PSOE identificar a los recepcionistas de Ferraz

El Partido Popular ha pedido en su querella contra el PSOE, presentada ayer en la Audiencia Nacional, que se identifique a las "personas que trabajaron en la recepción" de la sede nacional socialista, en la madrileña calle de Ferraz, el mes en el que supuestamente dos empresarios llevaron sobres de papel con 90.000 euros. La fecha sería octubre de 2020 y los empresarios serían socios de Víctor de Aldama, principal comisionista de la trama Koldo.

La querella del PP, a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, va dirigida contra Aldama, Koldo, Ábalos y el partido socialista; y se basa principalmente en el testimonio de dos "informantes anónimos" que según cuentan en una entrevista concedida al diario digital The Objective realizaron en Ferraz dos entregas de dinero procedente, supuestamente, del conocido como caso de los hidrocarburos, ligado al caso Koldo y que ha vuelto a llevar a Aldama a prisión.

Este caso lo lleva el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional y es ahí donde el PP ha puesto la querella. El magistrado ya la ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción para que elabore un informe, algo que se producirá -según fuentes judiciales- en los próximos días.

El Gobierno y el PSOE la califican de "broma"

Tanto el Gobierno como el PSOE han criticado duramente al principal partido de la oposición por presentar esta querella basándose en la noticia de un medio digital "de reputación conocida", ironiza el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que califica la querella de "broma". Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, dice que el PP está "copiando los métodos de la extrema derecha" presentando querellas basadas en recortes de prensa "sin ningún sonrojo", en clara alusión al caso Begoña Gómez.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, considera que la querella presentada es un ejemplo de cómo funciona la "máquina del fango" y afea que se sustente en un "testimonio anónimo" de una noticia publicada por una "página web". Alegría ha hecho estas declaraciones después de que los de Alberto Núñez Feijóo presentasen una querella por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias contra el PSOE, en base a un testimonio anónimo de un empresario que afirmó haber acudido a la sede nacional del partido en la calle Ferraz a entregar una bolsa con 90.000 euros.

El Gobierno sostiene que hay "una página web" según se refiere al medio digital "que publica una información con testimonios anónimos". Posteriormente, reprocha, esa información es "recogida" por el PP, "amplificada" y "puesta a disposición de la Justicia".

Pero el PP se defiende. La vicesecretaria popular, Esther Muñoz, ha dicho en Espejo Público que el juez tiene que investigar: "Si no hay nada, pues que no haya nada; pero si lo hay que lo investiguen". En la misma línea, el portavoz del partido, Borja Sémper, dice que "lo que no vamos a hacer, obviamente, es quedarnos de brazos cruzados".

