Un periodista de la BBC detalla su encuentro con el etarra del vídeo

La cadena pública británica BBC ha revelado la manera en la que tuvo acceso al video de ETA publicado este domingo en exclusiva y explica que lo recibió su periodista en París de manos de su fuente tras una primera reunión breve en Londres.



Según desvela la información publicada en la web de la cadena, el portador del video le admitió que "los nacionalistas vascos están frustrados", que "la independencias es hoy tan remota como hace 50 años" y apuntó a que ETA "es un lastre" tras comparar el País Vasco con Cataluña. "Han conseguido más autonomía y allí no tienen un ejército de personas que ponen bombas y llevan pistolas", dice.



En concreto, el vídeo de ETA, en el que se anuncia el cese de las acciones armadas, fue entregado a un periodista de la BBC en una estación de tren de París, tras un encuentro previo en Londres, según explica el propio informador de la cadena pública británica.



La BBC recoge en su pagina web un texto firmado por el periodista Clive Myrie, y fechado en San Sebastián, en el que explica cómo obtuvo el vídeo en el que ETA anuncia que hace meses adoptó la decisión de no cometer "acciones armadas ofensivas".



El periodista explica que una persona, que conocía y a la que no había visto desde hacía un año, contactó con él, a través de un e-mail, y le trasladó que le había estado buscando y le emplazaba a un encuentro en Londres para tomar un café.



Myrie señala que, en el desarrollo de ese encuentro, celebrado en un café fuera de la estación del metro de Covent Garden, esta persona, que en ningún momento señala que sea miembro de ETA, le traslada que la banda armada está considerando "seriamente" un cese en su lucha armada "por un Estado vasco", y le pregunta si tiene interés en difundir la información a todo el mundo.



Asimismo, el periodista señala que, en su conversación, esta persona le indicó que las opciones de "un Estado vasco independiente" son "tan remotas ahora" como lo han sido durante los últimos 50 años. Asimismo, ponía en cuestión la violencia de la banda, y decía que podía estar entorpeciendo la causa del nacionalismo vasco, en lugar de facilitarla. "¿Podría ser que en realidad ETA esté lastrando la causa del nacionalismo vasco en lugar de colaborar con ella?", dijo.



Además se comparó con Cataluña: "El pueblo catalán ha conseguido más autonomía de Madrid y los separatistas allí no tienen un ejército de personas que ponen bombas y llevan pistolas".



En este sentido, decía que "la excusa" de los políticos de Madrid para negar el independentismo vasco era "la lucha armada" de ETA y se preguntaba que ocurría si "esa excusa desapareciera".



En esa conversación, le comunicó que unos días después le mandarían un mensaje de texto por teléfono para citarse y entregarle el vídeo que, finalmente, emitió la cadena. La grabación le fue entregado al periodista en la estación 'Gare du Nord' de París a las dos de la tarde, aunque no se especifica la fecha.