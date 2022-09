Pere Aragonès no acudirá a manifestación de los independentistas de la Diada en Cataluña

Los independentistas de Cataluña viven ahora mismo momentos de enfrentamiento, confusión y disputas internas. El hecho más reciente ha sido la negativa de ERC a restaurar a Laura Borràs en el cargo de presidenta del Parlament de Cataluña. Lo justifican aludiendo a que no van a tolerar que se mantenga en el cargo al habérsele abierto un juicio oral por presunta corrupción, que incluso conlleva una petición de que ella vaya a la cárcel.

Otro suceso que no ha sentado nada bien entre los independentistas más acérrimos ha sido la entrega voluntaria de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel al Tribunal Supremo, lo cual han considerado una traición de quien fue uno de los rostros más emblemáticos en el intento de independencia en el año 2017. Todo ello ha propiciado desencuentros que llegan justo cuando a los independentistas les llegaba el día para celebrar la Diada de Cataluña conjuntamente, como en otros años.

Sin embargo, en 2022, no será así. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ha confirmado que no acudirá este año, mientras la ANC ha convocado la marcha bajo el lema "Volvamos para vencer: Independencia". Por primera vez en más de una década, un presidente de la Generalitat de Cataluña no estará en los actos de la Diada; el último que no estuvo presente fue Artur Mas, uno de los grandes promotores del movimiento independentista en Cataluña. Quien sí estará será el vicepresidente catalán Jordi Puigneró, miembro de Junts.

El separatismo busca mantener una mínima unidad

Las encuestas no le son favorables al independentismo, que sufrirían un retroceso en el hipotético caso de que se celebraran elecciones autonómicas ahora. La peor parte se la llevaría Junts, que podría llegar a perder hasta una decena de escaños, mientras ERC tiene pocas opciones de subir y la CUP sería la única beneficiada. El PSC ganaría los comicios con más solvencia, en caso de que Salvador Illa volviera a presentarse como candidato.

Aunque ahora son muchas las discrepancias las que tienen unos y otros, confían en que este curso político, marcado por las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo de 2023, les sirvan para coger fuerza en Cataluña. Los independentistas también buscan coger fuerza y despegar en territorios como las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, donde tienen representación, pero reciben un apoyo casi irrelevante.