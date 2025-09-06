Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Yolanda Díaz negocia con Puigdemont para intentar aprobar la reducción de la jornada laboral

La vicepresidenta ha asegurado que "la gente trabajadora de este país" se merece saber qué va a hacer el Partido Popular en la votación del próximo miércoles sobre la reducción de la jornada laboral.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Econom&iacute;a Social, Yolanda D&iacute;az.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Europa Press

Alba Gutiérrez
Publicado:

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha confirmado que está negociando la reducción de la jornada laboral con el presidente de Junts, Carles Puigdemont. Precisamente, esta negociación podría estar llevándose a cabo con la intención de que el proyecto de ley siga adelante.

De la misma manera, la ministra de Trabajo ha declarado a los medios en una visita a la localidad madrileña de Alcorcón, que no van a retirar el proyecto de ley para reducir la jornada laboral, cuya tramitación parlamentaria está amenazada ante las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PP y Vox.

Tal y como afirmó Díaz, "este debate se va a dar y España va a saber quién está al lado de la gente trabajadora y quién los abofetea". Asimismo, confirmó que está negociando con Puigdemont este proyecto de ley, que es una de las medidas estrella impulsada por Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE. Sobre esta negociación, Díaz se ha limitado a afirmar que continúan trabajando y que ese debate "va a llegar".

La ministra de Trabajo exige "respeto para la gente trabajadora"

En su opinión, el debate del miércoles será "un debate de país" que va a servir para saber "quién está del lado de la gente trabajadora" y "quien abofetea a los trabajadores y trabajadoras".

Para Díaz, es "absolutamente posible" pasar de las 40 a las 37,5 horas semanales de trabajo en España y por eso ha querido "mandar un mensaje de esperanza a la gente trabajadora".

Por otro lado, la ministra de Trabajo ha asegurado que el Partido Popular "no solo golpea a los trabajadores, sino que también es un Partido Popular rebelde con las instituciones". Tal y como ella misma ha afirmado, "no hay voto más inútil que el de los 137 diputados del Partido Popular que han votado en contra de la revalorización de las pensiones".

Díaz, muy crítica con Feijóo

Durante sus declaraciones ante los medios, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sido muy crítica con el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, por su ausencia durante la apertura del año judicial.

Ella misma ha asegurado que "la gente trabajadora de este país" tiene derecho a saber qué va a hacer el PP en la votación de la reducción de la jornada en la Cámara Baja, que, por el momento, no se prevé que salga adelante por la negativa de Junts a apoyar la norma, que ha registrado una enmienda a la totalidad de la ley.

Tal y como ha detallado la ministra, "la hoja de ruta de Feijóo la marca Abascal" y ha proseguido afirmando que "el señor Feijóo tiene el miércoles una gran oportunidad para decirle a la gente trabajadora de este país de qué lado está. Si está del lado de los derechos de los trabajadores con la reducción de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital y las mejoras laborales, o quiere golpear a los trabajadores y trabajadoras españolas, como ya hizo con la reforma laboral", ha señalado.

