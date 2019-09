Pedro Sánchez ha explicado, durante su entrevista en La Sexta, el silencio que protagonizó en rueda de prensa cuando fue preguntado por el periodista Joan Girao si debía pedir perdón a todos los españoles por haber fracasado en la investidura y si dimitirá como líder del PSOE en caso de no conseguir una mayoría para dirigir el país tras las comicios.

Pedro Sánchez ha aseverado que no entendió la pregunta del periodista: "Yo no entendí la pregunta porque entendí que si teníamos que dimitir por no haber llegado a un gobierno".

En este sentido, el líder de los socialistas ha manifestado que es el representante del partido que ganó las elecciones y si alguien debe plantearse la dimisión "son los representantes de partidos políticos que han llevado a sus partidos a mínimos históricos como el Partido Popular o Unidas Podemos".

"Yo he intentado formar gobierno, he ofrecido hasta cinco opciones. Podría ser presidente del gobierno si hubiera aceptado lo que pedía podemos pero ese no es el gobierno que necesita España", ha concluido.