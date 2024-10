Sánchez pide no bajar la guardia y pondrá a disposición todos los medios necesarios: "No os vamos a dejar solos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una declaración institucional antes de presidir el comité de crisis por los efectos de la DANA. Los principales estragos se han concentrado en Valencia, donde han calificado a este temporal como "la peor" gota fría del siglo aunque también ha provocado daños en Albacete, Almería y Málaga.

El comité de crisis se reunió por primera vez el martes por la noche del martes en las dependencias del Departamento de Seguridad Nacional de La Moncloa y estuvo presidido por la vicepresidenta Montero ante la ausencia de Sánchez. El presidente ha aterrizado esta mañana en Madrid, alrededor de las 10.30 horas, después de su viaje oficial a La India.

El comité de crisis se puso en contacto con los presidentes de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, así como con los delegados del Gobierno en estos territorios. También puso a su disposición todos los efectivos de la UME, Policía Nacional, Protección Civil y Guardia Civil.

"Me gustaría pedir a los ciudadanos que no bajemos la guardia. La DANA continúa causando estragos, aún no podemos dar por concluido este devastador episodio. Hay aviso naranja en Andalucía, en la Comunidad Valencia, en Aragón, en Castilla y León, en Cataluña, en Extremadura, en Navarra, en La Rioja, en Ceuta. Todas estas comunidades tienen aviso amarillo según la AEMET. Por eso pido a quienes allí residen que extremen las precauciones, también todas las medidas de seguridad. Que no salgan a la carretera, que eviten transitar cerca de barrancos, vaguadas y atiendan a las recomendaciones de los servicios de emergencia". "Que nadie ponga en riesgo su vida".

El presidente ha querido trasladar toda la "solidaridad y afecto" a las familias de las personas fallecidas "y a quienes a esta hora siguen buscando a sus seres queridos". "También ha asegurado que la prioridad en estos momentos en la ayuda y que el Gobierno va a poner "todos los medios necesarios el tiempo que haga falta" para los afectados.

"España entera llora, vamos a poner todos los medios necesarios el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia, no os vamos a dejar solos", ha destacado Sánchez durante la declaración institucional desde la Moncloa.

Avisa que van a ayudar a los afectados "con todos los recursos del Estado y, si hace falta, de la Unión Europea" para que las víctimas puedan reconstruir sus vidas. "Vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos", ha aseverado.

Gabinete de crisis

A la reunión del gabinete de crisis asistirán también la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transformación Ecológica. También asistirán el ministro de la Presidencia; el ministro del Interior; el ministro de Transportes y el ministro de Política Territorial.

La ministra de Defensa acudirá tras la suspensión del Pleno que se celebraba en el Congreso de los Diputados.

El primer balance provisional de fallecidos por el paso de la DANA ha dejado 51 víctimas mortales en la provincia de Valencia, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana. A esta cifra se suma la muerte de otra mujer en Cuenca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com