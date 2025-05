El juez Peinado insiste en investigar el rescate de Air Europa al apreciar "indicios de delito" que afectarían a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado toma otra decisión incómoda para el Gobierno, y es la segunda en 24 horas, después de que imputara al delegado del Gobierno en Madrid en la causa de Begoña Gómez. Peinado seguirá investigando el rescate de Air Europa al apreciar "indicios de delito" que afectarían "directamente" a la esposa del presidente Pedro Sánchez.

También ha criticado en un auto al fiscal y a la defensa de Begoña Gómez por tratar de impedir que investigue los indicios que considera que existen contra ella en relación al rescate público de Air Europa, en 2020.

El magistrado investigará el rescate de la compañía aérea a pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid se lo prohibió; pero Peinado cree que hay nuevos indicios. Acusa a la Fiscalía de mirar para otro lado: "Parece no querer estar en el mundo en el que vivimos todos". Y usa este símil al afirmar que no hay hechos nuevos que investigar "es como pretender utilizar la técnica del avestruz, en el sentido de no querer contemplar una realidad objetiva".

También carga duramente con la defensa de la investigada, ejercida por el exfiscal y exministro Antonio Camacho, cuyo recurso -asegura- es de "una extensión sensiblemente inferior" al del fiscal, "no se sabe, si porque considera que sus argumentos son menos sólidos, o porque confía en que, una vez, más, sea el Ministerio Fiscal, quien, de una manera más intensa e incluso más brillante, desde el punto de vista técnico jurídico, efectúe una defensa de los intereses de la investigada".

Peinado se apoya en un informe de la Guardia Civil dentro del 'caso Koldo'. Para Peinado "toda la opinión pública conoce lo que está siendo transmitido como resultado hasta este momento por todos los medios de comunicación social" en relación a informes policiales sobre el rescate de Air Europa en el 'caso Koldo', y "ya están siendo conocidas determinadas anomalías" que justifican que la Guardia Civil siga investigando esta rama dentro del procedimiento contra Begoña Gómez.

En el informe se apunta a que Javier Hidalgo, consejero delegado de Air Europa, le dijo a Víctor de Aldama que iba a llamar a 'Begoña', aunque solo se menciona el nombre y no el apellido, hablaban del rescate y al magistrado le parece suficiente prueba.

Insiste en que "sí que existen hechos" desconocidos inicialmente que constituyen "un indicio delictivo" en cuanto a "la participación" de Begoña Gómez en relación a este bloque de la investigación. Y niega que sea un "capricho" propio de buscar hechos delictivos "sin fundamento".

"No investigar sería prevaricar"

El juez rechaza los recursos presentados en la que afirmaba que si no investigaba el rescate de Air Europa podría incurrir en un delito de prevaricación o en un delito de omisión de perseguir delitos.

En esta línea, explicaba que el Ministerio Público era contrario a solicitar un nuevo informe sobre Globalia -matriz de Air Europa- a la UCO, en realidad éstas indicaban que se debían de excluir los hechos ya conocidos relativos a la compañía pero no los "realmente nuevos y de signo incriminatorio", según recoge 'Europa Press'.

El Gobierno ve persecución política a la familia de Sánchez

El Gobierno critica el último auto del juez Juan Carlos Peinado en el que insiste en investigar el rescate a la aerolínea 'Air Europa' y considera que está llevando a cabo una persecución política contra la familia de Pedro Sánchez.

