Feijóo valora los whatsapps de Pedro Sánchez sobre Pablo Iglesias: "Que hable así de su vicepresidente es inaudito"

Los whatsapp que el presidente del Gobierno y Ábalos intercambiaron en 2020 vuelven a marcar la agenda política. Hoy la principal protagonista es la ministra de Defensa, Margarita Robles, de quién Sánchez y Ábalos hablaron en una de sus conversaciones. Robles se ha visto hoy obligada a valorar estos mensajes y lo ha hecho para restarles importancia y tratar de relativizarlos. "¿No me veis estupendamente aquí?", ha respondido a su llegada a la Feria Internacional de Defensa que se celebra en Madrid.

En los mensajes conocidos tachan a Robles de "pájara" y llegan a decir que "se acuesta con el uniforme". Ella, lejos de entrar a un cuerpo a cuerpo, ha puesto el foco en el carácter privado de esta conversación y en el "muchísimo tiempo" que ha pasado desde entonces.

Asegura además que no piensa dimitir, como le ha pedido al PP, y que se siente "respaldada" por el presidente. "Hace siete años que formo parte del Gobierno y la supuesta conversación es de hace cuatro o cinco años. Juzguen ustedes", zanjaba.

Feijóo ve "inaudito" que Sánchez presumiera de gobierno feminista mientras calificaba a Iglesias de "maltratador"

Para Feijóo, los mensajes que se van conociendo son "clarificadores". Asegura que "España no merece un presidente que esté temeroso de las terminales de los móviles de la trama” y tacha de "inaudito" que se autoproclamaran como el gobierno más feminista al tiempo que Sánchez se refería a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente primero, como un "maltratador".

El presidente del PP ha mencionado también a los aludidos en estos mensajes, en concreto al expresidente socialista en Aragón, Javier Lambán: “A España y al propio PSOE le iría mucho mejor si se pareciera más al expresidente socialista de Aragón, Javier Lambán, y menos a los que le insultan”.

Por su parte, en una entrevista en Espejo Público, Ester Muñoz ha tachado de "deleznable" los whatsapp conocidos. Asegura Muñoz que demuestran "la altivez" del presidente del Gobierno y acusa al ejecutivo y al PSOE de "carecer de dignidad" por permitirlos y no denunciarlos.

El PSOE defiende el derecho a la privacidad de las comunicaciones

Desde Ferraz mantienen la estrategia iniciada el lunes tras la ejecutiva, a la que asistió el presidente del Gobierno, y en la que aseguran que no se trató el tema. Insisten en que estos mensajes "no tienen más historia" ni "merecen interés". "No le dedico ni un minuto, ni una palabra", ha dicho la portavoz del partido, Esther Peña, que asegura que lo importante es que se respete el derecho a la privacidad de las comunicaciones.

En la misma línea se ha pronunciado la secretaria de Política Económica, Enma López, para quien, además, los últimos mensajes son una prueba de "cómo el presidente se preocupa por los demás".

Desde el PSOE de momento no tienen previsto denunciar ante la justicia la filtración de estas conversaciones pero sí quieren que se investigue. "Ni lo sospechamos, ni nos ocupa" ha dicho Peña preguntada por si puede ser Ábalos quien esté detrás.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com