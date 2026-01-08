Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sánchez recalca que la intervención de EEUU en Venezuela "viola claramente el Derecho Internacional": "No caben medias tintas"

Sánchez ha inaugurado la X Conferencia de Embajadores este jueves, en la que ha valorado la situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez inaugura la Conferencia de Embajadores y Embajadoras | EFE

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado la X Conferencia de Embajadores, donde se han dado cita la mayoría de los 130 embajadores españoles acreditados en todo el mundo con el fin de abordar el panorama internacional.

Bajo el lema 'España un actor global', el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reunido durante dos días a los embajadores de España en el exterior. La clausura será a cargo del rey Felipe VI.

"No caben tibiezas ni medias tintas"

Pedro Sánchez

Acerca de la situación que vive Venezuela tras la intervención de Estados Unidos, Sánchez señala que es "una intervención que viola claramente el Derecho Internacional, que abre un horizonte de incertidumbre en el conjunto de la América Latina y en el Caribe, una región muy importante para España". Además, Sánchez sostiene que "hemos condenado con contundencia la reciente intervención militar con Venezuela, no caben tibiezas ni medias tintas".

Pedro Sánchez ha señalado que "lo peor no está en lo inmediato", sino que "lo más relevante son los cambios estructurales que se están produciendo desde hace ya unos años y se están acelerando en los últimos meses en el orden mundial". Unos cambios, señala, que afectan a "principios que son muy esenciales, amenazan la paz, y que afectan de manera directa a países medianos como es el caso de España, cambios que nos recuerdan a otras épocas que pensábamos pasadas y superadas".

Sánchez también pedirá al Congreso el envío de tropas a Palestina llegado el momento

Con todo, el presidente del Gobierno ha avanzado que pedirá la aprobación del Congreso de los Diputados al envío de tropas para una eventual fuerza de paz en Palestina una vez se ponga fin al conflicto en Oriente Próximo.

"Eso es lo que propondré al Congreso como también propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina" una vez se avance en al pacificación y que en un futuro, confía sea "inmediato", se produzca "el reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina".

