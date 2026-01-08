Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
María Chivite cesa a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a su portavoz, Amparo López, y propone a Javier Remírez

Es su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019. El nuevo vicepresidente primero del Gobierno de Navarra será Javier Remírez.

La presidenta de Navarra, Mar&iacute;a Chivite

La presidenta de Navarra, María ChiviteEFE

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cesado a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, en la que es su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019.

Javier Remírez, nuevo vicepresidente primero del Gobierno de Navarra

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno de Navarra será Javier Remírez, además de consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Ejecutivo, dentro de esta remodelación del Ejecutivo foral que ha anunciado Chivite. Además, Inma Jurío asumirá la cartera de Interior, Función Pública y Justicia.

Así, Remírez sustituye a Félix Taberna, hasta ahora vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, y a Amparo López, portavoz del Gobierno y consejera de Interior, Función Pública y Justicia.

"Entra en el Gobierno Javier Remírez Apeztegia, nuevo vicepresidente primero, consejero de presidencia e igualdad y portavocía de gobierno. Con su vuelta quiero recuperar una manera interna y externa de comunicar, más didáctica y firme, necesitamos personas que llamen a las cosas por su nombre. Estar al frente de un Gobierno es más difícil que hacer política de barra de bar", ha señalado Chivite en rueda de prensa.

Javier Remírez ya formó parte del primer Gobierno de María Chivite la pasada legislatura. Actualmente era senador del PSN.

Miriam Martón, directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo

La jefa del Ejecutivo ha anunciado otro cambio, el nombramiento de Miriam Martón como directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, de modo que deja su actual cargo como directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, puesto para el que Chivite ha propuesto a María Esther Fernández.

"Miriam Martón Pérez, nueva directora de protección social y cooperación al desarrollo. Vamos a proponer al consejo de Gobierno para empleo a María Esther Fernández en sustitución de Miriam", ha especificado Chivite en rueda de prensa.

Chivite terminaba su rueda de prensa puntualizando que "estos cambios implican la salida de tres personas a los que expreso mi mayor respeto profesional y mi agradecimiento. A Félix que lleva mucho conmigo, hace dos años le pedí que fuera vi presidente y ha demostrado mucho respeto a la institución y sus formas deberían crear escuela, es un claro ejemplo", incidía.

