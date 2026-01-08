Ayuso se reúne con Milei en Buenos Aires en un encuentro de carácter personal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido este jueves una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Rosada, sede oficial de la Presidencia argentina en Buenos Aires. El encuentro, según ha subrayado el Gobierno autonómico, ha tenido un "carácter personal" y ha servido para abordar distintos asuntos de actualidad internacional.

Desde el Ejecutivo madrileño destacan que la reunión se enmarca en las "buenas relaciones" que ambos dirigentes mantienen desde hace años. Durante la conversación, Ayuso y Milei compartieron impresiones sobre el contexto global y expresaron su voluntad de seguir fomentando la colaboración institucional, económica y social entre Argentina y la Comunidad de Madrid.

Un encuentro en un contexto internacional complejo

La cita entre la presidenta madrileña y el jefe del Estado argentino se ha producido en un escenario internacional especialmente marcado por la reciente detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la intervención de Estados Unidos en Caracas. Este contexto ha estado presente en el intercambio de opiniones, en una conversación centrada en la situación política internacional y en los equilibrios geopolíticos actuales.

Fuentes del Gobierno regional insisten en que la reunión no ha tenido un carácter institucional formal, sino que responde a una relación política y personal consolidada entre ambos líderes. No obstante, el encuentro ha vuelto a poner de relieve la sintonía ideológica que Ayuso y Milei han mostrado en distintas ocasiones.

Antecedentes de una relación política estrecha

No es la primera vez que ambos dirigentes coinciden. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya se reunió con Milei el pasado mes de junio, durante la visita del mandatario argentino a España con motivo del Madrid Economic Forum. Aquella estancia estuvo marcada por una fuerte carga política y mediática, especialmente por las declaraciones de Milei contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que calificó de "bandido local".

Durante esa visita, Milei también mantuvo encuentros con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con el dirigente opositor venezolano Edmundo González, reforzando su perfil internacional y sus alianzas con líderes de la derecha política en Europa y América Latina.

Reconocimientos previos en Madrid

La relación entre Ayuso y Milei tuvo uno de sus momentos más simbólicos en 2024, cuando la presidenta madrileña entregó al presidente argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en un acto celebrado en la Real Casa de Correos. En aquella ocasión, Ayuso elogió públicamente la "firmeza y coraje" de Milei, destacando su forma de ejercer el liderazgo político.

Ese reconocimiento institucional reforzó una relación que desde entonces ha seguido visible a través de encuentros públicos y gestos políticos compartidos, y que ahora se prolonga con esta reunión en Buenos Aires.

