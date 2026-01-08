Las comunidades del PP salen tromba contra el acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica: "Es la foto de la desigualdad"

La reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en Moncloa ya era criticada antes de producirse por lo que simbolizaba, el primer encuentro del Presidente del Gobierno con el líder de Esquerra Republicana condenado por el procès. Pero después de la reunión, a pesar de que aún no hay detalles concretos sobre lo acordado entre el PSOE y ERC, en el Partido Popular han rechazado de plano el pacto sobre la financiación singular. La mayoría de barones del populares apenas han tardado minutos en cargar contra lo que consideran un acuerdo "injusto" en el que Cataluña sale "privilegiada" respecto a las demás comunidades autónomas.

"Es la foto de la desigualdad y la insolidaridad", ha remarcado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, a las puertas de una cita electoral contra la exportavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Desde Castilla y León, otra de las comunidades que tendrá elecciones este año, también critican el pacto insistiendo en la "ruptura" de la caja común de España.

En la misma línea se han pronunciado desde la dirección nacional del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado por redes sociales señalando la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. "La Moncloa no es una casa de empeños para apuntalar un gobierno en ruinas", ha indicado el presidente del PP, al tiempo que ha asegurado que el objetivo de este acuerdo debería ser el "bien común" y no una "moneada de cambio".

Uno de los vicesecretarios encargados de asuntos económicos dentro de Génova, Juan Bravo, habla directamente de "corrupción política". "Utilizan el dinero de todos los españoles para comprar los votos", ha afirmado Bravo en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Críticas también dentro del PSOE

A pesar de que desde el PSOE sostienen que todas las comunidades van a salir ganando y que se va a mejorar el modelo de financiación autonómica, no todas las voces internas están de acuerdo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, siempre se ha mostrado reacio al acuerdo, y esta mañana se ha vuelto a pronunciar en contra. Page ha puesto el foco en la propia reunión de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras, aún inhabilitado.

Page considera que esa reunión en el Palacio de la Moncloa no es un buen comienzo para facilitar un clima de entendimiento entre administraciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.