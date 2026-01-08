Interior dará margen sin sanciones por la baliza V-16 en su arranque obligatorio

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no sancionarán de forma inmediata a los conductores que todavía no lleven en su vehículo la baliza luminosa V-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero. Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha asegurado que se aplicará un periodo "razonable" de flexibilidad durante el cual se priorizará la información frente a la multa.

El anuncio se ha producido durante la presentación del balance de siniestralidad vial correspondiente a 2025, un año en el que fallecieron 1.119 personas en accidentes de tráfico, de las cuales 103 eran peatones, cerca del 10% del total. Según ha detallado el ministro, una parte relevante de estos atropellos se produjeron cuando las víctimas habían salido de su vehículo, en muchos casos para colocar los tradicionales triángulos de señalización.

