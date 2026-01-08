Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Históricas feministas del PSOE exigen una Conferencia sobre igualdad y que se adopten medidas que "permitan superar los problemas"

La carta, firmada por medio centenar de socialistas, llega tras el Mee Too generado en Ferraz.

Ferraz tiene previsto convocar la Conferencia de Igualdad que piden militantes, como parte de su agenda feministaEUROPAPRESS

Esther Garrido
Publicado:

La sucesión de casos de acoso sexual denunciados en el PSOE ha llevado a más de 50 históricas feministas del partido a escribir una carta en la que exigen la apertura de un "proceso de escucha, reflexión y debate" así como medidas que "permitan superar los problemas y contradicciones que vive la organización".

La misiva, dirigida a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y a la responsable de Igualdad, Pilar Bernabé, está firmada por más de 50 históricas feministas del PSOE. Entre ellas destacan la exvicesecretaria general del partido, Elena Valenciano, exministras de los gobiernos de Felipe González, como Rosa Conde y Matilde Fernández, o la presidenta de FEMES, Amelia Valcárcel.

Las firmantes denuncian que algunas críticas ejercidas a la acción del gobierno "han sido ignoradas y silenciadas" y que, como resultado, el movimiento feminista ha sufrido una "profunda fractura" y un "distanciamiento de una parte de las organizaciones respecto al PSOE".

Como base del escrito están las denuncias conocidas durante el último mes a distintos dirigentes socialistas en varias federaciones. Ante ellas piden hacer "autocrítica". "Indignarse", aseguran, "no es suficiente". "Las denuncias de abuso y comportamientos sexistas ejercidas por responsables políticos", insisten, "deben ser depuradas".

Para tratar todo ello, "rectificar posibles errores" y "recuperar el valor del feminismo socialista", exigen la convocatoria de una Conferencia Federal de Igualdad donde puedan participar feministas y representantes de las organizaciones de mujeres.

Críticas al PP

En la carta también arremeten contra el PP, ante quienes temen un "riesgo de involución" y a quienes reprochan no haber aprobado "ninguna de las leyes y medidas" feministas. Alertan de que "la capacidad de presión de la ultraderecha machista y xenófoba" puede en estos momentos "arrastrar en sus planteamientos a la derecha liberal".

También ponen en valor las medidas aprobadas por el PSOE en su historia, como la creación de organismos y concejalías de igualdad, el apoyo al asociacionismo de mujeres, los planes de igualdad, la ley 3/89 que amplía el permiso de maternidad a 16 semanas o los servicios de apoyo y casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

"Durante esos cuarenta años, cientos de compañeras aportaron sus conocimientos, su militancia y su esfuerzo, para que la lucha por igualdad entre mujeres y hombres acabara siendo una seña de identidad de nuestro partido", recalcan.

En Ferraz prometen que la reunión para planear la agenda feminista será pronto

Desde Ferraz han recibido el escrito "con total tranquilidad". Fuentes socialistas aseguran que la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, ya tenía previsto de manera previa convocar una reunión en la que plantearán la agenda feminista del año. Entre sus actividades estarán la formación en igualdad, la revisión de iniciativas legislativas pendientes y la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Igualdad solicitada por las firmantes.

Creen en Ferraz que la propuesta planteada en la misiva está "totalmente alineada" con sus planes y aseguran que la reunión, sin fecha aún agendada, no tardará en producirse.

Pilar Bernabé ya se ha puesto en contacto con algunas de las firmantes y se reconocen satisfechas con la respuesta.

