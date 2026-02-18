Cuándo empieza la campaña electoral de Castilla y León 2026

El próximo domingo 15 de marzo, se celebran las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2026, una convocatoria que llega tras el agotamiento ordinario de la legislatura, una vez cumplido el plazo de duración del mandato de los miembros del Parlamento de Castilla y León.

Son 82 los representantes que integrarán las nuevas Cortes de Castilla y León. Por circunscripciones, Valladolid es la provincia con mayor representación con un total de 15 miembros. Le sigue León con 13, Burgos con 11, y Soria elegirá 5. Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, completan el mapa con 7 escaños cada una, y Salamanca con 10.

Cuándo empieza la campaña electoral

La campaña electoral de cara a las elecciones de Castilla y León comienza el 27 de febrero a las 00:00 horas y finaliza a las 24:00 horas del 13 de marzo de 2026. De esta manera, la campaña electoral durará 15 días, un tiempo en el que las formaciones políticas podrán solicitar el voto de la ciudadanía antes de la tradicional jornada de reflexión, que precederá a la votación del domingo 15 de marzo.

Además, también conocemos la fecha de la sesión constitutiva de las nuevas Cortes, que tendrá lugar el 14 de abril de 2026 a las 11:30 horas. Desde ese momento, la nueva legislatura autonómica comenzará, y deberá dar salida a la elección de la Mesa de la Cámara y, tras ello, al proceso de investidura del futuro presidente o presidenta de la Junta de Castilla y León.

Voto por correo para las elecciones Castilla y León

Esta convocatoria de elecciones es ya la segunda gran cita autonómica del año, después de los comicios celebrados en Aragón el pasado 8 de febrero.

En caso de no residir el Castilla y León, siempre se encuentra disponible la opción del voto por correo, eso sí, con unas limitaciones de tiempo. El voto por correo podrá solicitarse hasta el 5 de marzo, incluido. Además, el sobre con la papeleta tendrá que depositarse en una oficina de Correos como máximo el miércoles 11 de marzo.

