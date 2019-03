Patxi López: "Hay desconfianza porque ya nos han engañado otras veces"

"Si quieren hacer política, tienen que utilizar las herramientas de la política, si quieren estar en las instituciones, tienen que asumir los valores, los principios, las leyes y las normas de la democracia. Y si la Justicia determinara que lo han hecho, ya no sólo en base a creencias o sospechas, sino en base a hechos, a datos, a realidades, significaría que están recorriendo ese camino", ha apuntado.

A su juicio, "ese sería un punto de inflexión fundamental para pensar que ETA está definitivamente en el final". No obstante, ha precisado que no es que los socialistas "se hayan fiado" y sino que creen en "en lo que ven".

En este sentido, ha afirmado que "ve" que la izquierda abertzale, "gracias a la fortaleza, la determinación, a las actuaciones del Estado de Derecho, si quiere estar en las instituciones o presentarse en las elecciones sólo tiene un camino: el de la integración democrática y empiece a recorrerlo".

Tras reconocer que tienen que ser los tribunales quienes decidan sobre ello "en base a hechos y a realidades", ha manifestado que "lo que hay es, en todos, y en especial en la sociedad vasca, escepticismo y desconfianza porque otras veces también han hablado de procesos democráticos y vías políticas y nos han engañado". "Son ellos los que tienen que demostrarnos que van en serio, ellos y sólo ellos", ha señalado.

El máximo representante del Gobierno vasco se ha mostrado convencido de que la izquierda abertzale "tiene plan A, plan B y plan C". "Yo no sé qué decidirán los tribunales. Por eso, no voy a hacer actos de fe para saber si van a decidir en una dirección u otra, pero, seguro que, si Sortu no es legal, intentarán agrupaciones electorales o sumarse a otras formaciones o dar el apoyo a otras", ha indicado.

En esta línea, ha mostrado su confianza "en la Justicia y en el Estado de Derecho de este país para que, efectivamente, impida que ETA esté en las instituciones, pero también para que no impida que, quien hace el camino democrático, lo esté".

Sobre el final de la banda terrorista ETA

Patxi López ha manifestado que "nadie ha dicho" que la paz y reconciliación "fuera fácil", y ha precisado que, "incluso con ETA desaparecida, se abre un nuevo tiempo en el que la prioridad absoluta estaría en la convivencia y en la concordia porque es verdad que hay sitios en Euskadi donde todavía hay intolerancia".

En esta línea, se ha referido al "dato terrible" de que el 9 por ciento de los jóvenes vascos "entienden el recurso a la violencia y que rechazan lo mismo vivir al lado de una víctima que de su verdugo".

"Eso quiere decir que tenemos mucho camino por hacer y mucho por trabajar en eso que se llama convivencia, que respeta la diferencia, que tiene su base en la tolerancia porque vivir, al final, es convivir, y vivimos juntos y vamos a vivir juntos. Y ahí sí que todos, empezando por la propia política, tenemos mucho por hacer", ha indicado.

En su opinión, "esto no va a ser cuestión de meses o de un año. Hay gente que, incluso, habla de generaciones o de una generación, no digo para restañar las heridas porque el olvido nunca puede ser sobre lo que construyamos el futuro de este país, sino sobre la memoria, porque la memoria se constituye en un muro contra la intolerancia y el fanatismo para que no se vuelva a repetir lo que ha pasado".