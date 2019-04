De Páramo: "Iglesias prefiere ir a la reunión, me imagino que no se fía de los suyos"

Fernando de Páramo, el secretario de comunicación de Ciudadanos, ha apuntado que en la reunión entre PSOE, Ciudadanos y Podemos todo "tiene que hacerse respetando el acuerdo" firmado con el PSOE. "Todo lo que se salga de ese pacto, no podremos continuar con el pacto", señala.

"Si ahora Podemos quiere sumarse a ese acuerdo, no tenemos ningún inconveniente en reunirnos con ellos pero el marco es el acuerdo que nosotros hemos firmado con el PSOE", aclara De Páramo en una entrevista en Espejo Público.

Sobre la reunión ha afirmado que desde Ciudadanos planearon "que fuesen reuniones de equipos", porque consideran "que en este tipo de reuniones se tiene que hablar de las reformas". "Pablo Iglesias no, Pablo Iglesias quiere ser secretario de organización, secretario general, portavoz en el congreso, quiere también liderar las reuniones", recalca.

El secretario de comunicación de Ciudadanos ha asegurado que estas "reuniones se van a producir pero no para hablar de sillas que es lo que quiere Pablo Iglesias", sino para "hablar de reformas". Los líderes estarán al margen, porque "sino esto se iba a convertir en una reunión para ver quien es presidente y quien es el vicepresidente". "Hemos preferido que estas reuniones sean de equipos de trabajo", apunta.

"Pablo Iglesias prefiere ir a la reunión, me imagino que no se fia de los suyos y quiere estar presente en el contenido de esas reuniones", señala De Páramo. Además, al ser preguntado por si se fía de Pedro Sánchez ha asegurado que no se fían "de los viejos partidos" y lo que hacen "es ponerlo todo por escrito". "Si Pedro Sánchez decide dar un bandazo y rompen con ese pacto y llegar a un acuerdo con Podemos y los partidos separatistas, Ciudadanos se irá a la opsición", concluye.