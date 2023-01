El papel 'secundario' de Pere Aragonés en la Cumbre hispano-francesa

Todos los ojos están puestos en la Cumbre entre España y Francia que se celebra este jueves en Barcelona. ¿El lugar elegido? el Museo Nacional de Arte. Allí veremos llegar a los dos presidentes protagonistas de esta reunión, a Pedro Sánchez y a Emmanuel Macron. No ocurrirá lo mismo con Pere Aragonés, que no va a tener un papel relevante en esta Cumbre hispano-francesa.

Según el Gobierno catalán, el presidente de la Generalitat actuará como mero "anfitrión". Es decir, Pere Aragonés solo va a asistir a la bienvenida de Sánchez y Macron, pero no participará en ninguna de las reuniones. La Generalitat asegura que Aragonés "no va a renunciar a su espacio, pero no participará en la Cumbre".

Aunque el presidente catalán trata de buscar su propio protagonismo y ha mandado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ella ha escrito un listado de "recomendaciones" y temas que le gustaría tratar en esta Cumbre. Entre ellos, la solicitud de oficialidad de la lengua catalana en las instituciones europeas, recuperar el trazado original del Corredor mediterráneo, o el impulso del proyecto H2Med. Aunque esta carta se ha quedado sin respuesta por parte de Moncloa.

ERC se manifestará contra la Cumbre

En esa Cumbre se va a producir otra imagen curiosa. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés es de Esquerra Republicana. Y mientras él acude a la bienvenida, a la misma hora, su propio partido estará en la puerta de esa Cumbre manifestándose en contra. Una manifestación que está previsto que comience a las nueve de la mañana.

Los manifestantes van a estar liderados por una de las caras más visibles del independentismo, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Aunque la manifestación está convocada por plataformas independentistas como el Consejo por la República, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.