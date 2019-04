Pablo Iglesias considera "gravísimo" que se juzgue a Artur Mas "por poner urnas"

REACCIONES AL JUICIO POR EL 9-N

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado de "gravísimo" que se juzgue al ex presidente catalán Artur Mas"por poner urnas", sobre todo "cuando hay niveles de impunidad escandalosos con respecto a los corruptos, sean de CDC o del PP". Dice que que él no tiene "ninguna simpatía por el señor Mas" pero cree que el juicio por la consulta del 9-N "habla mal del estado de salud" de la democracia española, porque si se juzgase a Mas "porque se demostrara su vinculación" con la trama de financiación ilegal de CDC le parecería "muy sensato", pero no que se le juzgue por esto.