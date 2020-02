Pablo Iglesias no hace "ningún matiz" a la postura de Pedro Sánchez sobre Venezuela

Más información José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez protagonizan el primer pleno de la legislatura

El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que él no hace “ningún matiz a lo que haga el presidente”, Pedro Sánchez, en relación a Venezuela. A Iglesias se le preguntó en el Congreso de los Diputados, donde acudió a la Comisión de Derechos Sociales para presentar sus planes al frente de la Vicepresidencia del ramo, por la definición que ayer hizo Sánchez de Juan Guaidó como “líder de la oposición” de Venezuela, ya no como “presidente encargado”. Aclaró que la posición de España en esta materia “la marcan el presidente del Gobierno y la ministra de Asuntos Exteriores. Yo no hago ningún matiz a lo que haga el presidente”. Disciplina aparte, estas últimas declaraciones de Pedro Sánchez son muy parecidas a las que viene haciendo Iglesias, que se suele referir a Guaidó como uno de los dirigentes de la oposición venezolana.

Sí quiso analizar lo “muy llamativo” de que “la derecha política y mediática siga obsesionada en hablar de Venezuela en un contexto” como el de ayer, cuando se suspendió la edición del Mobile World Congress, lo que tiene “consecuencias económicas muy importantes”, y en el Congreso se admitió a trámite la ley de eutanasia. Y advirtió con sorna: “Como sigan asi´, habrá gobierno progresista para unos cuantos años”.

Nuevos datos sobre el encuentro con Delcy Rodríguez en Barajas

Según OK diario, el hombre de confianza de José Luis Ábalos, Koldo Rodríguez Izaguirre, estuvo acompañando a la número dos de Nicolás Maduro durante toda la noche en el aeropuerto de Barajas, tras la entrevista que tuvo con el ministro. Acompañó a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez desde las 02:15 horas de la madrugada, momento en el que se marchó Ábalos de Barajas, hasta las 07:40 h. También asegura que la comitiva entró en territorio español con dos carros de maletas que pasaron ningún control.