Pablo Iglesias afronta este último mes antes de las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021 con dos mantras bien aprendidos, por un lado trasladar el mensaje de que su salida del Gobierno de coalición responde a que "es muy importante saber el papel que puede jugar cada uno en cada momento" y por otro que "esto va de poder ganar" al PP y a VOX y por ello asegura que de Unidas Podemos no saldrá "ni una sola mala palabra" hacia el resto de fuerzas progresistas.

Preguntado por si echa de menos ser presentado como vicepresidente segundo Pablo Iglesias no lo duda y contesta: "Ser vicepresidente implica mucha responsabilidad y solo un cretino se sentiría bien cuando lo que tiene encima es muchísimo trabajo. Ahora mi tarea es otra, es conseguir que haya un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid y creo que estamos muy cerca".

Asegura además que "cualquiera que deja un Gobierno deja responsabilidades importantísimas, el problema es que me va a durar poco porque lo que tenemos que hacer en Madrid es de una enorme responsabilidad".

"Ni una mala palabra por nuestra parte"

Pablo Iglesias asegura haber aprendido una lección de lo ocurrido a su partido en el pasado "A mí no me van a escuchar una mala palabra del resto de las candidaturas progresistas porque la historia nos ha enseñado que eso desmoviliza a la gente. No van a escuchar ninguna crítica por mi parte al candidato Ángel Gabilondo, ni a ninguna candidatura de la izquierda porque creo que eso desmoviliza y creo que la gente nos quiere ver cooperando".

Además, lanza una pregunta al resto de candidatos de las elecciones de Madrid "¿qué mas da que tu partido tenga un resultado bueno si al final gobierna el PP y Vox? esto va de que podamos ganarles", asegura Iglesias quien parece tener muy reciente que Manuela Carmena perdió la alcaldía de Madrid quizás por la fractura de la izquierda.

Pablo Iglesias rechaza un adelanto electoral

Pese a que muchos atribuyeron su marcha del tablero nacional para centrarse en las elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo a una posible crisis en el gobierno de coalición que desembocaría en un adelanto electoral, Pablo Iglesias ha rechazado esta teoría de forma rotunda. "No va a haber adelanto electoral". Es más se atreve a pronosticar que habré gobierno de PSOE y Unidas Podemos para los próximos dos años "por lo menos".

Iglesias insiste en que se queda un "equipo muy bueno" de Unidas Podemos en Moncloa y ensalza en especial la figura de Yolanda Díaz. "Yolanda va a liderar nuestras presencia en el Gobierno. Yo jugaré un papel más discreto y muchas veces cuanto menos se vea lo que este haciendo mejor. Nuestra líder en el Gobierno es Yolanda".

Así define su relación con Pedro Sánchez

El líder Unidas Podemos llegó a Moncloa en el primer Ejecutivo de coalición de la democracia después de que Pedro Sánchez asegurase que "no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en el Gobierno."

Tras más de un año de trabajo conjunto, Iglesias asegura que su relación con Sánchez es "cordial". "Este año hemos tejido una relación de franqueza y confianza. Pensamos diferente en muchas cosas, representamos a formaciones políticas muy distintas pero hemos trabajado juntos en un contexto muy difícil y eso también teje una relación de confianza".

Sobre el 'caso Dina'

El candidato a las elecciones de Madrid, Pablo Iglesias, se ha mostrado con "absoluta tranquilidad" ante la posibilidad de que resulte imputado por el caso Dina. Y apunta "me van a hacer cualquier cosa. Nos llevan formando escándalos durante 7 años, escándalos que han ocupado tertulias de televisión, telediarios y portadas periódicos y que luego cuando van siendo archivados pasa una bola del desierto".