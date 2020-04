Pablo Casado pide a Pedro Sánchez "un pacto por los test, mascarillas y los ERTE" y menos "propaganda"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un "pacto por los ERTEs, por las mascarillas y por los test" para hacer frente a la pandemia de coronavirus. "Le apoyaremos para salvar vidas pero no para intentar repartir responsabilidades en plena batalla", ha señalado.

En una entrevista en Espejo Público, Casado ha criticado que el gobierno de Sánchez no está garantizando "la seguridad de los sanitarios, no esta siendo eficaz para contener la pandemia y no es capaz de gestionar el pago de las prestaciones por desempleo de los ERTEs". "Estamos en una situación crítica y el gobierno no lo está haciendo bien", ha apuntado.

En cuanto al levantamiento de las restricciones de este lunes, día en el que los trabajadores de actividades económicas no esenciales han vuelto al trabajo, el líder del PP considera que ha "habido mucha imprevisión". "Se ha hecho de forma repentina con alguna modificación anoche a última hora", ha asegurado.

"El Partido Popular está siendo más leal que los socios de investidura de Pedro Sánchez", ha señalado Casado, tras asegurar que "el gobierno está respondiendo a esta lealtad con insultos". "Tienen toda la confianza de la oposición pero para que sean eficaces tienen que ser transparentes sinceros y competentes", ha afirmado.