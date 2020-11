Pablo Casado: "No hay paraíso fiscal en Madrid, lo que hay es invierno fiscal en las CC.AA donde gobierna la izquierda y los nacionalistas"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha concedido una entrevista en Espejo Público donde ha llamado a la "tranquilidad, a que todos vayan con mascarillas y que se salga lo necesario".

Casado ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya un criterio experto de cara a las fiestas de Navidad donde expliquen a qué se debe reuniones de máximo 6 personas y no otra cifra.

El popular ha criticado que Sánchez "no devuelva las llamadas" algo que "no entiende". Señala que esto le define como presidente del Gobierno.

El Gobierno estudia la subida de unos impuestos a los madrileños, mientras que Casado señala que "los impuestos hay que bajarlos y más en época de coronavirus. Lo lógico es bajar impuestas cuando cierran empresas".

Casado ha señalado que "Iglesias se está comiendo al PSOE y Sanchez es el que lo permite y decide con quién pacta". También ha indicado que "si nos fiamos de los datos del CIS Tezanos, el PP estaría detrás de Pacma".

Presupuestos

Sobre Ciudadanos ha señalado que tiene muy buena relación con la líder del partido, Inés Arrimadas y máximo respeto.

Casado ha señalado que "la culpa Presupuestos Generales del Estado no es de Arrimadas, es de Sánchez. Quien ha elegido a Bildu y ERC es Sánchez.

"Me siento identificado porque hemos ofrecido en 3 ocasiones pactar los PGE con Sánchez. No sé si le pasara factura, pero Ciudadanos ha sido coherente. No tengo nada que reprochar a Arrimadas y Ciudadanos, tenemos gobiernos que están funcionando muy bien, indicaba Casado en Espejo Público.

Sánchez augura una tercer ola

Sánchez anunciaba este domingo que España se acerca a una tercera ola del coronavirus y que será la última. España ya supera el 1.628.208 de contagios de coronavirus y los 44.668 muertos por covid-19.