Pablo Casado, a Sánchez: "Díganos si es verdad que el número de víctimas por coronavirus podría duplicar las cifras"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su autoridad moral es "nula" para pedir "unidad y lealtad" a la oposición, pese a lo que el Partido Popular votará a favor de la segunda prórroga del estado de alarma porque lo que le guía es la "ética de la responsabilidad".

En su intervención en el debate de esta segunda prórroga, ha dicho que Sánchez no tiene autoridad moral porque pidió la dimisión del Gobierno del PP cuando fue la crisis del ébola, y le ha advertido que aunque ahora "en el medio de la tormenta" no le va a pedir responsabilidades, sí lo hará cuando acabe esta crisis.

Además, Casado ha reclamado a Sánchez "menos discurso voluntarista y más humildad" y que haga autocrítica sobre su gestión de esta crisis que es "la crónica de una pandemia anunciada" y le ha exigido que diga la verdad, recordando palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba: "Los españoles merecen un Gobierno que no les mienta, que les diga siempre la verdad".

Sobre todo "si el número de víctimas duplica" al de las cifras oficiales, ha instado al presidente, poniendo en duda los datos que da el Gobierno de los fallecidos por el coronavirus: "Una cosa es intentar frenar la pandemia y otra es confinar la democracia. Le pido que nos diga la verdad. Díganos si es verdad que el número real de víctimas podría duplicar las cifras oficiales".

Sobre la propuesta de Pedro Sánchez de reeditar los Pactos de la Moncloa de 1977: "No parece sincera la repentina vocación pactista de quien no se ha dignado a llamar en dos semanas [...] No se ha dignado en llamar en dos semanas a quienes le están aprobando el confinamiento".

Casado ha terminado citando a Unamuno: "No menosprecie la grandeza del pueblo español"