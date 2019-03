Óscar Puente: "Si Patxi López se ha presentado sin contar con Sánchez puede que no piense en ganar, sino en otras cosas"

Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, ha asegurado que Pedro Sánchez tiene muchos apoyos, algo que "se podrá comprobar en los días sucesivos". "En la vida y en política uno tiene la oportunidad de hacerse un retrato de cómo es y cómo está en un partido y cada uno tiene la oportunidad de retratarse", ha señalado.

Tras las sospecha de que Sánchez no cierra la puerta a pactar con Patxi López en el último momento, Óscar Puente no sabe "de qué forma llegaran a pactar". "Patxi no podría ganar sin Pedro y Pedro sí podría ganar sin Patxi", ha apuntado en una entrevista en Espejo Público.

"La lógica me lleva a pensar que si Patxi López se ha lanzado a presentar su candidatura sin contar con Pedro Sánchez, es evidente que puede que no piense en ganar, sino en otras cosas", considera el alcalde, algo que no le hace "confiar mucho en la candidatura de Patxi".

Al ser preguntado por la candidatura de Susana Díaz, ha señalado que "lo normal es pensar que dará el paso y se presentará". "Después de todo este número que han montado, lo ilógico sería que diera un paso atrás", ha apuntado Puente.