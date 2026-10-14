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¿Cómo dejar de recibir propaganda electoral en casa para las elecciones generales del 29N?

Los ciudadanos tienen hasta el 19 de octubre para pedir que los partidos políticos no les envíen publicidad electoral por correo postal de cara a las elecciones del 29 de noviembre. El trámite es gratuito y puede hacerse por internet o presencialmente.

Más de 112.000 personas han pedido ya en el INE que no les envíen propaganda electoral

Más de 112.000 personas han pedido ya en el INE que no les envíen propaganda electoral EFE

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Con las elecciones generales del 29 de noviembre cada vez más cerca, los partidos políticos preparan sus campañas electorales y, con ellas, el envío de cartas y publicidad a los domicilios de los votantes. Sin embargo, no todos quieren encontrar sus buzones llenos de propaganda electoral.

Lo que muchos desconocen es que existe una forma de evitarlo. Los ciudadanos pueden solicitar su exclusión de las listas del censo electoral que se facilitan a las formaciones políticas para realizar estos envíos. Eso sí, hay una fecha importante que conviene tener en cuenta: el próximo 19 de octubre termina el plazo para que la solicitud tenga efecto en las elecciones del 29N.

Cómo solicitar que no te llegue propaganda electoral

El procedimiento puede realizarse de manera telemática, sin necesidad de desplazarse a ninguna oficina. Para ello, hay que acceder a la Sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) y solicitar la exclusión de las copias del censo electoral utilizadas por los partidos políticos para enviar publicidad. La identificación puede hacerse mediante el sistema Cl@ve o con el DNI electrónico.

También existe la posibilidad de presentar la solicitud presencialmente en los ayuntamientos, las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral (OCE) o las oficinas consulares.

¿Hay que repetir la solicitud en cada convocatoria electoral?

No. Una de las principales ventajas de este procedimiento es que la exclusión tiene carácter permanente. Esto significa que, una vez realizada, el ciudadano dejará de recibir propaganda electoral personalizada en las siguientes convocatorias, sin necesidad de volver a presentar la petición.

Si se cambia de opinión y se quiere recibir nuevamente las cartas de los partidos políticos, podrá solicitar su reincorporación mediante el mismo procedimiento.

¿Se puede evitar toda la propaganda electoral?

Hay una excepción importante. Aunque se complete el trámite dentro del plazo, la solicitud no impide que llegue publicidad electoral sin destinatario. Por tanto, la exclusión permite evitar los envíos personalizados de propaganda electoral, pero no garantiza que el buzón quede completamente libre de publicidad durante la campaña del 29 de noviembre.

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