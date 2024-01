Ortega Smith, reprobado en Cibeles: "Lo único bueno que hizo Rubiño fue dejar con los pechos al aire a Maestre"

Este jueves, el Ayuntamiento de Madrid ha reprobado a Javier Ortega Smith con los votos de Más Madrid, PSOE y también con el apoyo del Partido Popular tras el incidente del 22 de diciembre en que el concejal tiró una botella vacía y varios papeles a su homólogo de Más Madrid, Eduardo Rubiño. La proposición contempla exigir al portavoz de Vox que abandone sus cargos de concejal y diputado y entregue sus respectivos actas.

El concejal de Vox se ha quedado muy lejos de pedir disculpas y ha asegurado que el pleno solo esconde "hipocresía, mentira y oportunismo". "Lo único bueno que hizo el señor Rubiño en el anterior pleno fue decir que no había habido agresión física, dejando con el culo al aire a su portavoz", ha expresado en referencia a la concejala de Más Madrid Rita Maestre, para luego añadir "bueno, para que me entiendan, con los pechos al aire". Después de estas declaraciones, la bancada de Vox se ha levantado y ha abandonado el pleno.

Rifirrafe entre partidos en la reprobación de Ortega Smith

Un pleno muy tenso marcado por reproches de todo tipo entre los grupos. Al final, PP, PSOE y Más Madrid solo se han puesto de acuerdo para pedir a Ortega Smith que entregue su acta. "Ya me reprobaron en el mandato anterior", ha manifestado el portavoz de Vox en el ayuntamiento capitalino, "esto vendría a ser una re-reprobación y, por tanto, me importa un re-bledo".

En este sentido, ha señalado que lo que a él le importa es "que los españoles, y especialmente los madrileños, se den cuenta de las farsas que montan aquí entre la izquierda y el PP" y también "esos miles de autónomos que no llegan a fin de mes, que no van a poder utilizar su vehículo, a los que están breando a multas".

"Las instituciones democráticas son más fuertes que cualquier matón de tres al cuarto que necesita hacer ruido de vez en cuando para seguir contando con la atención del público", ha enfatizado Maestre, "queremos decirle que 'no' a Ortega Smith y que le digamos 'no' también a una forma violenta y antidemócrata de ejercer la política en nuestras instituciones".

La portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha condenado la "violencia" del líder municipal de Vox, algo que va implícito en la personalidad del partido. "Los discursos de odio y violencia son la seña de identidad de Vox", ha asegurado.

Ortega Smith ya fue reprobado en 2019

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha solicitado a los concejales "un plus de ejemplaridad", aunque también ha calificado de "cobarde" al portavoz de Vox por no asistir al pleno en que se discutía su reprobación. "No cabe equiparar a quien agredió con quien fue agredido, pero sí cabe decir que todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, tenemos que hacer un esfuerzo por dar un plus de ejemplaridad frente a todos los madrileños", ha transmitido.

Como ha explicado el propio Ortega Smith, ya fue reprobado en el pasado mandato tras afirmar que la crítica de los concejales de otros partidos le importaba "un bledo". "Si pudiera echar el tiempo atrás haría exactamente lo mismo. Iría al mismo acto y diría exactamente lo mismo", ha remarcado.