Almeida insiste en la "conducta inaceptable" de Ortega Smith en el Pleno: "Yo no me pliego a los intereses de Vox"

Hace escasas 72 horas, Javier Ortega-Smith agredió al concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, en el Pleno municipal de Madrid. Ahora, José Luis Martínez-Almeida ha defendido la actitud del presidente del hemiciclo, el popular Borja Fanjul, que no expulsó al diputado de Vox en el momento del incidente.

"Convendría que la oposición no sobreactuara", pidió el alcalde de Madrid. "Lo relevante (...) es la conducta inaceptable de Ortega Smith, incompatible con la condición de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Ahí es donde hay que centrar el debate. Si la oposición quiere sobreactuar e introducir otras cuestiones, no seré yo quien vaya a participar", expuso.

En este sentido, Almeida ha pedido a la líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que repase los vídeos del viernes: "La señora Maestre le solicitó hasta en tres ocasiones al presidente del Pleno que le diera la palabra a Ortega Smith para que se disculpara. Vean el vídeo. La sobreactuación de Más Madrid no me parece. Nos vamos a centrar en lo importante. Es inaceptable la actitud de Ortega Smith. El presidente hizo lo que le pidió Rita Maestre. Maestre debería saber el reglamento del Pleno. La única opción del Presidente del Pleno de expulsar a alguien es cuando se le llama tres veces al orden. Fanjul hizo caso a los requerimientos de Maestre, que quiere cobrarse dos piezas por una".

"Me parece igual de grave que..."

Almeida también ha lamentado que Vox, "que pidió la dimisión del concejal socialista Viondi en una conducta equiparable a la Ortega Smith", no expulse a este. "Yo no me pliego a los intereses de Vox. Nosotros no hemos cambiado de opinión cuando se trata de personas o ideologías distintas. La izquierda tiene la manía de que cuando comparten sus ideas es legal y válida, mientras que si es de otra, no es así", explicó

"A mí me parece igual de grave que la misma izquierda que va a amnistiar terroristas se rasgue las vestiduras de la forma en la que lo está haciendo, no digo que no deba hacerlo, porque está justificado con la actitud de Ortega Smith, pero hay algunos que tenemos la coherencia como bandera. Nosotros nos ponemos en el sentido común", concluyó.

PSOE y Más Madrid han pedido la dimisión de Fanjul y, en caso de que pidan una reprobación al presidente del Pleno en el mes de enero, el alcalde aún no ha tomado la decisión. "La estudiaremos", dijo el lunes.