Oriol Junqueras (ERC), tras avalar el acuerdo con el PSOE: "Es una amnistía para todos sin excepciones"

ERC y PSOE ya tienen acuerdo. Al contrario que con Junts, Oriol Junqueras, líder de ERC, se ha mostrado satisfecho con la negociación iniciada con el Gobierno de España y ha repetido en varias ocasiones que "quien gana hoy es Cataluña", asegurando que esta amnistía es buena, es una amnistía "sin excepciones para todos aquellos implicados que participaron de una manera u otra" en el 'procés'.

Con su discurso, Junqueras también ha sentenciado que "Cataluña gana en el ámbito de la negociación política, en el ámbito más inmediato, en el económico, en el social". Además, el líder de Esquerra se ha mostrado contento por el traspaso de los Cercanías, augurando que con ello Cataluña tendrá "un servicio de calidad".

Junqueras celebra la existencia de una mesa de negociación y acuerdo. Además, recalca "el hecho de que haya habido una mesa de dialogo", ya que, para él. esto es "una demostración que el Gobierno reconoce la existencia de un conflicto político". "Esto es muy importante, pero ahora es más importante que el Gobierno reconozca que aquel conflicto se ha de resolver en términos democráticos".

El traspaso integral de Rodalíes también ha sido celebrado por ERC, quien ha comunicado la creación de una nueva empresa que gestionará el servicio y se llamará 'Rodalias de Catalunya'. Con ello creen que los catalanes tendrán "un servicio de calidad con la garantía de la inversión necesaria". Recalca el líder de ERC que "gana el ámbito de la financiación".

15.000 millones de euros de deuda

El acuerdo alcanzando entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez contempla la ley de amnistía, la continuidad de la mesa de negociación, el traspaso integral de Rodalíes y también una condonación de parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que corresponde a 15.000 millones de euros y en lo que ERC pone el foco cuando habla de que el Gobierno cumpla con su parte.

Aragonès pone ahora el foco en la autodeterminación

"Votar no es ningún delito", así de firme ha sido el president de la Generalitat, asegurando que "es hora de avanzar hacia la autodeterminación, hacia el referéndum". Con estas palabras justifica la decisión del 1-O: "Hacer que la ciudadanía vote no es ningún delito. Hacer la democracia no es ningún delito".

Además, califica de "gran victoria" la ley de amnistía acordada con el PSOE, aunque recalca que "no es un punto y final y no cierra el conflicto" porque "el conflicto se cierra con el reconocimiento los derechos de Cataluña". Es por lo que Aragonès pone el foco ahora en "avanzar hacia el derecho a la autodeterminación".

"Una amnistía que permita superar la represión, pero que nos ha de obligar a implicarnos en esta segunda fase de negociación", así de tajante ha sido el president de Cataluña que pretende ir más allá de lo ya acordado con los socialistas.