Oltra cree que tener un grupo con cuatro portavoces y agendas "sería un mal menor"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Mónica Oltra, líder de Compromís y vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, considera que si finalmente el Congreso no les permite tener cuatro grupos parlamentarios, otra opción válida sería que hubiera un grupo de Podemos y otro con las "candidaturas autonómicas". Como última propuesta, que entiende como un "mal menor", Oltra ha explicado en Espejo Público que se estudia que haya un solo grupo con "cuatro portavoces y cuatro agendas". No obstante, ha reiterado que sumar todas las fuerzas en un grupo parlamentario es "un fraude" porque estas candidaturas "no se pueden sumar".