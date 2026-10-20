Un nuevo informe de la UCO señala que el exjuez Sáenz de Tejada ha dirigido en los últimos años ataques contra al menos siete jueces y dos fiscales de Badajoz

Un nuevo informe de la UCO del 'caso Leire' desvela que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, ha dirigido en los últimos años ataques y descalificaciones contra al menos siete jueces y dos fiscales de Badajoz, entre los que estaba Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Los documentos de la causa que instruye Santiago Pedraz, forman parte del procedimiento en el que se investiga si Leire Díez fue contratada por el PSOE para boicotear sumarios por corrupción que afectaban a este partido y al Gobierno. Lo averiguado por la UCO y los interrogatorios indican que Sáenz de Tejada, que está citado a declarar como imputado el 28 de octubre, promovió acciones o descalificó en redes sociales a siete magistrados: Biedma, Marta Hernández, Emilio García-Cancho, Samantha Reynolds, Esther Sara Vila, Paula Orosa y Patrocinio Polo, y a dos fiscales, Diego Yebra y José Luis Alonso Tejuca".

Las actuaciones figuran en el informe sobre los contactos con Los Rochos

De esta información, se deduce que los ataques de Saénz de Tejada a jueces de Badajoz se iniciaron en 2013 y que las invectivas contra Biedma empezaron en 2015. Sin embargo, no fue hasta 2024, presuntamente tras contactar con Leire Díez, cuando el exjuez dijo a Cintia Rocho que a la instructora de la causa contra el hermano de Sánchez "había que eliminarla".

La cronología contra los magistrados

En enero de 2025 acusó al matrimonio de amenazar a un tribunal superior y en febrero celebró que el Consejo General del Poder Judicial lo hubiera "dispersado". En septiembre de 2025 tachó a García-Cancho de "juez de Vox" tras su nombramiento como presidente de la Audiencia Provincial. La tercera jueza que aparece en ese chat es Esther Sara Vila, a la que el interlocutor presentó el 8 de diciembre de 2024 como prima del decano.

Poco después, en la misma conversación, remitió a Cintia Rocho un enlace a una recogida de firmas en la plataforma 'change.org' que exigía la expulsión de esta magistrada de la carrera judicial. El grueso del chat se centró en Marta Hernández, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz e instructora de las causas del hermano y del marido asesinado de Rocho.

El 9 de diciembre de 2024, el interlocutor le envió un burofax contra ella fechado el 29 de septiembre anterior. La definió como "la cabecilla de todo lo que ocurre allí", le atribuyó sin prueba alguna un chalet "incompatible con su nivel de ingresos" y escribió: "Si sé donde vive".

El abogado Juan José Collado declaró ante la UCO que en una reunión con el exjuez en Badajoz, el 17 de noviembre de 2024, se habló de Hernández, García-Cancho y Biedma, aunque "el 90% de la conversación se centra en Marta". Según su relato, plantearon "querellar sus respectivos juzgados y organizar manifestaciones en la calle", y Sáenz de Tejada indicó el domicilio de esta jueza.

En julio de 2025, un vídeo la acusó de inventar un delito en favor de Biedma. El canal apuntó también a la Audiencia Provincial de Badajoz. El 4 de abril de 2025, un vídeo acusó a su Sección Primera, "con el magistrado Patrocinio Polo a la cabeza", de vulnerar derechos fundamentales, y el 23 de abril otro anunció que el tribunal del caso David Sánchez sería apartado.

A la jueza Paula Orosa dedicó al menos cinco vídeos entre agosto de 2025 y mayo de 2026; en el primero sostenía que "ha desaparecido de su juzgado desde hace meses". Los fiscales tampoco quedaron al margen, ya que el 29 de noviembre de 2024, dos días después de la imputación de David Sánchez, el exjuez acusó a la Fiscalía del caso de que "pierde denuncias, tapa denuncias".

El 7 de diciembre difundió la denuncia por burofax contra el fiscal jefe José Luis Alonso Tejuca "por torturas judiciales y prevaricación".