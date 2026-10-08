La UCO apunta a reuniones en un "piso franco" entre la trama de Leire Díez y el entorno de los Rochos

La investigación sobre las presuntas maniobras contra la jueza Beatriz Biedma incorpora nuevos detalles sobre los contactos entre el entorno de Leire Díez y personas vinculadas al clan de los Rochos, conocido por su relación con el narcotráfico en Badajoz. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, integrantes de la presunta trama pudieron mantener reuniones en un piso franco de Madrid.

En el centro de estas conexiones aparece el exjuez Sainz de Tejada, a quien los investigadores sitúan como enlace entre ambos grupos. Según la información atribuida a la UCO, habría recibido el encargo de contactar con personas vinculadas al narcotráfico en Badajoz.

Por otro lado, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset figuran entre las personas relacionadas con estas gestiones. Algunos testigos señalan que Díez tenía las llaves del inmueble donde se habrían celebrado los encuentros. La información también apunta a que trasladaba lo ocurrido a Santos Cerdán.

El vínculo con el clan de los Rochos

Los Rochos llevan más de una década vinculados a investigaciones relacionadas con el narcotráfico y algunos de sus integrantes han sido investigados por la magistrada Beatriz Biedma.

Tras el asesinato del supuesto cabecilla del grupo, Cintia Rocho, conocida como la Celsa, asumió el liderazgo del clan. Su nombre aparece, además, en las agendas de Leire Díez.

Según la información difundida por Espejo Público, que asegura haber contrastado estos contactos con el entorno del clan, los acercamientos comenzaron meses después de la apertura de la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El objetivo de las supuestas maniobras habría sido presentar numerosas querellas contra el juzgado para ralentizar el procedimiento que afectaba a David Sánchez.

Los seguimientos a la jueza Beatriz Biedma

Los testimonios recogidos apuntan a que se habría planteado actuar contra la magistrada. En una de las conversaciones difundidas se recoge la expresión "que había que eliminarla que era un grano en el culo", aunque el material facilitado no permite precisar el contexto completo de esas palabras.

El clan de los Rochos habría rechazado la propuesta.

Por su parte, la UCO ha constatado seguimientos a Beatriz Biedma por parte de personas vinculadas a la presunta trama. Según uno de los testimonios, "Ella sabía que la perseguían y que le hacían fotos".

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