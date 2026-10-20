Ayuso estudia trasladar su despacho fuera de la Puerta del Sol por la acampada en protesta por la vivienda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estudia trasladar temporalmente su despacho fuera de la Real Casa de Correos, situada en la Puerta del Sol, debido a la acampada que desde hace casi cuatro semanas mantiene un grupo de manifestantes para reclamar el derecho a una vivienda digna.

La información ha sido adelantada por la cadena Ser y confirmada por Efe por fuentes del Gobierno autonómico, que consideran que la concentración está dificultando el funcionamiento habitual de la sede de la Presidencia regional.

"La situación en el entorno de Sol no permite el desarrollo normal de la actividad institucional", han señalado desde la Comunidad de Madrid.

Buscando opciones

Ante esta situación, el Ejecutivo madrileño ha comenzado a estudiar diferentes posibilidades para trasladar temporalmente el despacho de la presidenta.

Fuentes del Gobierno regional han confirmado que están "viendo opciones", aunque por el momento no existe una decisión definitiva sobre el nuevo emplazamiento. Según la cadena Ser, una de las alternativas preferentes serían las instalaciones del Canal de Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí.

Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid no han confirmado que esta sea finalmente la ubicación elegida.

Casi cuatro semanas de acampada

La decisión se plantea cuando la acampada instalada en la Puerta del Sol está a punto de cumplir su cuarta semana.

Los manifestantes mantienen la protesta para reclamar medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna, en un contexto de creciente preocupación por los precios del alquiler y las dificultades para acceder a una vivienda.

La concentración se desarrolla en las inmediaciones de la Real Casa de Correos, edificio histórico que alberga la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno autonómico considera que la situación actual del entorno impide mantener con normalidad determinadas actividades institucionales.

Un traslado aún sin confirmar

Por el momento, el Ejecutivo regional no ha concretado cuándo podría producirse el traslado ni cuánto tiempo permanecería Ayuso fuera de su despacho habitual.

Tampoco ha confirmado si el cambio afectaría únicamente a la presidenta o si implicaría el desplazamiento de otros servicios de la sede autonómica.

La posibilidad de trasladarse a las dependencias del Canal de Isabel II en Chamberí continúa siendo una de las opciones que se barajarían.