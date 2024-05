Noticias de hoy, jueves 16 de mayo de 2024

La situación de salud de Fico, el futuro de Cataluña y el viaje de Putin a China, entre las noticias más destacadas de hoy, jueves 16 de mayo de 2024.

El atentado contra Robert Fico

Robert Fico, "sobrevivirá" al atentado que sufrió este miércoles tras recibir cinco disparos en un ataque armado. Así lo ha confirmado hace algunas horas el viceprimer ministro de Eslovaquia, Tomas Taraba, en declaraciones a la cadena británica BBC. Taraba ha asegurado que Fico ya no se encuentra en una condición de peligro de muerte y confía en que no se tenga que temer por su vida.

Los líderes de todo el mundo están condenando este intento de magnicidio con escasos precedentes en Europa. A menos de un mes de las elecciones europea, preocupa enormemente el clima de crispación y violencia.

La situación en Cataluña

Esquerra se encuentra ante el abismo. Cerca de la medianoche acababa la ejecutiva extraordinaria. Junqueras dice ahora que dejará la presidencia del partido tras las elecciones europeas. No descarta presentarse al Congreso que el partido celebrará en noviembre. Quien no repetirá es Marta Rovira. La secretaria general se va. No aclaran si dejarán que Salvador Illa sea investido president.

Putin viaja a China

Putin estrena su quinto mandato con una visita a China. Ya ha llegado a Pekín y en pocos instantes se reunirá con Xi Jinping para estrechar la cooperación entre ambos países, justo después del reciente viaje a Europa del presidente chino.

La visita coincide con el avance de las tropas rusas en Ucrania.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com