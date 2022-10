Narcís Serra revela un intento de golpe de estado contra Felipe González en las elecciones de 1982

Felipe González ganó por primera vez las elecciones generales el 28 de octubre de 1982 y lo hizo con mayoría absoluta, al conseguir diez millones de votos. Ocupó la Presidencia del Gobierno durante cuatro legislaturas consecutivas, revalidando la mayoría absoluta en 1986 y 1989, y con mayoría relativa en 1993.

Con su triunfo, la izquierda volvía a gobernar por primera vez desde la Guerra Civil, tras treinta y seis años de dictadura y siete de Transición.

Ahora, el que fuera ministro de Defensa Narcís Serra, ha revelado que golpistas de extrema derecha tenían preparado un golpe de Estado para la jornada de reflexión de las elecciones generales.

En un acto organizado por el PSC para conmemorar los cuarenta años de aquel triunfo, ha explicado que a primera hora de la mañana del 10 de octubre le llamó al ayuntamiento el entonces candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Felipe González.

Golpe de estado

El candidato le pidió que viajara urgentemente a Madrid, donde ambos se reunieron con quien entonces era ministro de Defensa, Alberto Oliart. El entonces ministro de UCD les alertó de un plan de golpe de estado para el 27-O de 1982.

"Oliart nos explicó que había un segundo golpe de Estado preparado para el día de reflexión", ha dicho. Esa información llevó a González a decirle a Serra "has de aceptar" ser el nuevo ministro de Defensa, un cargo que, conocedor de las posibilidades de ser el próximo presidente del Gobierno, ya le había ofrecido en julio de 1982.

En aquel mes, Serra rechazó la oferta porque creía que era más útil en la alcaldía de Barcelona que como ministro, cargo que ocupó finalmente tras el triunfo del PSOE del 28 de octubre con un encargo de González: "No más golpes". "Si el resultado hubiera sido que ganásemos, pero no hubiésemos tenido mayoría absoluta en las cámaras, no hubiéramos podido hacer lo que teníamos que hacer", ha añadido. Narcís Serra ha compartido la mesa redonda con el líder del PSC, Salvador Illa, y la histórica diputada del Congreso Teresa Cunillera.