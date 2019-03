El movimiento 15-M, de la calle al papel y ... ¿a las urnas?

Los propios manifestantes afirman, desde el campamento instalado en la Puerta del Sol desde el domingo, que no comparten ideologías, ni creencias. Quizá este es el motivo de que se haya tardado varios días en concretar sobre el papel los principios y los objetivos de un movimiento que surge de manera espontánea en plena campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del 22-M.

Lo que sí tienen claro es lo que no son: generación ni-ni, sólo jóvenes, ni tampoco antisistema aunque haya muchos. Su ambicioso objetivo es cambiar la clase política que consideran que no representa a la sociedad. Democracia real ya, #no les votes o spanish revolution son algunos de los nombres bajo los que se agrupa el movimiento con su respectiva representación en Internet, el principal medio de difusión utilizado por el movimiento.

#Novotes o #Nolesvotes son las premisas lanzadas desde las primeras manifestaciones pero tras el entusiasmo de las manifestaciones llega la reflexión ¿qué hacer el 22-M? En Internet han surgido diferentes webs y blogs explicando las consecuencias de no votar o de votar en blanco, finalmente la recomendación más extendida por Internet y lanzada en Twitter por @MacFrico es la de buscar partidos minoritarios que cumplan tres condiciones para el cambio del sistema: la reforma del sistema electoral, la verdadera separación de poderes y las listas abiertas que posibiliten la regeneración política y permitan evitar la corrupción.

El objetivo es romper con el bipartidismo reinante para empezar a cambiar el sistema, algo difícil por la propia configuración del mismo que no traduce el número de votos en escaños ya que la Ley d'Hont favorece las mayorías para facilitar la gobernabilidad del país.