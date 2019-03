Morenés: "No tomaremos decisiones a lo loco sobre las misiones españolas en el exterior"

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha asegurado este martes que el Gobierno va a estudiar "a fondo y con rigor" todas las misiones en las que las Fuerzas Armadas participan en el exterior, entre ellas la de Líbano que ha visitado este martes, pero ya ha avanzado que las decisiones se tomarán "con criterio" y junto a los países aliados. "No vamos a tomar decisiones a lo loco por ninguna circunstancia", ha garantizado.



Así lo ha asegurado Morenés en declaraciones a los periodistas en la base española 'Miguel de Cervantes' en Marjayún (Líbano), hasta donde se ha desplazado para visitar a las tropas desplegadas en el marco de la misión que Naciones Unidas desarrolla en el sur del país.



La visita de Morenés, enmarcada en su primer viaje como ministro a las tropas en el exterior, llega días antes de que el general español Alberto Asarta ceda el mando de la operación de la ONU, después de dos años al frente de más de 12.000 'cascos azules', y lo asuma el general italiano Paolo Serra.



El fin del mando español sumado a la revisión estratégica de la misión que ha planteado el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y cuyas conclusiones se presentarán el próximo marzo, ha llevado a la pregunta de si España aprovechará el momento para reducir su contingente, en la actualidad de 1.073 militares y guardias civiles, que le convierten en el cuarto contribuyente en número de efectivos.



Morenés ha explicado que esta decisión no se tomará hasta que no se haya hecho un "análisis de las circunstancias" y se haya estudiado con el resto de socios y "sobre todo" con el Gobierno libanés "cuál es la necesidad" y cuáles son las "posibilidades" de España.



"Mientras no estudiemos a fondo, con rigor, el contenido, la función y el propósito de esta misión, nosotros, con nuestros aliados, no tomaremos ninguna decisión", ha recalcado.



El ministro ha asegurado que el Gobierno "tiene que revisar todas las operaciones" en las que está participando pero también ha insistido en que España continuará "comprometido con los compromisos adquiridos".



Además, ha explicado que las decisiones que se vayan a tomar, una vez "haya un criterio compartido", se presentarán antes ante el Congreso de los Diputados, que debe autorizar todas las misiones.



A su llegada a la base Miguel de Cervantes, el ministro, que viaja acompañado del nuevo Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Fernando García Sánchez, y los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra, general Fulgencio Coll, y Aire, general José Jiménez, ha recibido honores militares y, tras sus declaraciones a la prensa, ha mantenido un encuentro privado con el general Asarta, que el próximo 28 de enero finaliza su mandato.



Después, se ha dirigido al comedor de la base, donde se encontraba el grueso del contingente español desplegado en Marjayún y les ha dirigido unas palabras, en las que agradecido su labor en Líbano, que, según ha dicho, han elogiado esta misma mañana el primer ministro libanés, Najib Miqati, y su ministro de Defensa, Fayed Ghons, con quienes se ha reunido en Beirut.



Según ha indicado, ambos han destacado la profesionalidad de los militares españoles, pero también "su simpatía y su cercanía"con el pueblo libanés. "Hay muchas maneras de hacer las cosas, ustedes honran el uniforme que llevan y honran a España", ha dicho.



Además, ha recalcado que el país "necesita" este trabajo de los militares españoles, que es "fundamental para que España se proyecte fuera". "Es una manera de ganar la credibilidad que nuestra nación necesita, credibilidad para atender asuntos tan graves como la crisis económica que no afecta solo a España, sino a todos nuestros aliados", ha dicho.



Sobre su encuentro de esta mañana con el jefe del Ejecutivo libanés, Morenés ha explicado a su llegada a la base que ha servido para hablar de la misión de la ONU, de la situación de la seguridad en Líbano y de la crisis en Siria.



Además, ha desvelado que Moqati le ha expresado el interés de su Gobierno porque el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, visite Líbano para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países, especialmente las comerciales.



Morenés se ha mostrado convencido de la necesidad de "fomentar" estas relaciones, pero ha hecho hincapié en que "el mundo económico, de los negocios, necesita fundamentalmente de estabilidad", algo para lo que, ha indicado, está contribuyendo España con su participación en la misión de la ONU que busca que Líbano tenga "un futuro estable, en paz, y de bienestar".



En Marjayún, España lidera una Brigada Multinacional formada también por contingentes de India, Indonesia, Nepal, Malasia y El Salvador, que desarrollan tareas de vigilancia y patrulla por la zona fronteriza, prestan asistencia a las fuerzas armadas libanesas y trabajan en labores de desminado y desactivación de explosivos.



España participa desde el 7 de septiembre de 2006 en la misión de la ONU, puesta en marcha tras la guerra entre Líbano e Israel, que se desató tras el secuestro de dos soldados israelíes y que se prolongó durante 34 días. El despliegue de 'cascos azules' busca garantizar la seguridad en la zona fronteriza entre Líbano e Israel, a lo largo de la denominada 'Línea Azul' marcada por Naciones Unidas.



En estos cuatro años y medio ha habido repuntes en la tensión de mayor o menor intensidad, provocados en su mayoría por el lanzamiento de cohetes desde territorio libanés, atribuidos a miembros del partido-milicia Hezbolá, mientras Israel continúa perpetrando violaciones del espacio aéreo libanés, que FINUL denuncia. La última crisis grave entre ambos territorios tuvo lugar en agosto de 2010, cuando un incidente fronterizo se saldó con tres libaneses y un israelí muertos, en el primer enfrentamiento armado desde la guerra de 2006.



Además, en el año 2011 hubo tres atentados contra 'cascos azules', que fuentes militares atribuyen a la presión internacional al régimen sirio. La compulsa situación en el país vecino, cuyo gobierno tiene el apoyo de determinados sectores libanes, se ha sumado a las hostilidades entre la milicia Hezbolá e Israel y los problemas internos del 'país de los cedros'.



En Siria han muerto más de 5.000 personas en las protestas que se suceden desde hace diez meses contra el régimen de Bashar al Assad, que asegura que han perdido la vida 2.000 policías y militares por parte de "grupos terroristas armados". Esto ha provocado también la llegada de refugiados a Líbano, aunque por el momento se concentran únicamente en la zona norte del país.



En estas dos jornadas, el ministro ha visitado las dos operaciones internacionales que congregan el mayor número de militares españoles en el exterior. En Qala-i-Naw, Morenés asumió que la misión de Afganistán es la "más dura" de todas en las que ha participado España y reconoció que las operaciones tácticas y lógisticas "conllevan duros riesgos".



También desveló que quiere aplazar el inicio de la retirada de Afganistán al menos seis meses, modificando así el calendario previsto por el anterior Gobierno, que contemplaba que los primeros militares en abandonar el país asiático comenzaran a hacerlo este mismo mes. Según indicó el ministro, el inicio del repliegue se hará posiblemente entre octubre y noviembre y no tendrá lugar "en ningún caso antes del verano".