Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Entrevista

Miriam Nogueras, tras el informe sobre la ley de amnistía y el posible regreso de Puigdemont: "Un portazo a los que hacen lo posible para evitar lo que tiene que pasar"

Susanna Griso entrevista a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en Espejo Público tan solo un día después de conocer que el abogado general de la UE avala la ley de amnistía.

Miriam Nogueras y Susanna Griso

Miriam Nogueras, tras el informe sobre la ley de amnistía y la posible vuelta de Puigdemont | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

¿Hay ruptura real de Junts con el Gobierno?, ¿cómo justifica la votación de ayer en el Congreso?, ¿exíste el diálogo con Pedro Sánchez que en las últimas horas se habría dado a entender desde Moncloa?, ¿qué ocurre ahora con la amnistía y el futuro de Puigdemont? Son algunas de las preguntas a las que Miriam Nogueras ha respondido en Espejo Público. Sobre la actualidad más reciente, el aval del abogado general de la UE a la ley de amnistía, que solo vulnera una parte de la legislación relativa a los plazos y las partes, Nogueras señala que es un "portazo desde Europa a aquella frase de 'quien pueda hacer que haga' (de Aznar), a Vox, Aznar...", en definitiva, señala, para "los que hacen todo lo posible para evitar lo que tiene que pasar".

En cuanto a la relación con el Gobierno, a pesar de que en las últimas horas se habría dado a entender que existe diálogo con Sánchez, Nogueras se ha mostrado tajante señalando que "no", que Junts rompió hace una semana. Explica que "no hay diálogo, no hay negociación, no hay absolutamente nada. lo repito y ellos en Moncloa pueden ir diciendo que no, que ellos tienen la mano tendida y que cumplen, pero los hechos y la realidad ya les está dando, esta gesticulación no la pueden alargar muchísimo tiempo".

"Hemos dejado clarísimo que hemos roto"

Miriam Nogueras

Sobre la abstención en la votación de las nucleares por parte de Junts este jueves, y que se podría interpretar como una 'dosis' de oxígeno al Gobierno, Nogueras ha querido dejar claro que "votamos lo mismo que la semana anterior en el Senado y hace un año. Hemos dejado clarísimo que hemos roto y que votaremos que no a las leyes presentadas del Gobierno PSOE y Sumar, lo que no quiere decir que el otro bloque tenga carta blanca, que ahora los azules tengan carta blanca pra para votar. Nosotros hacemos todo en clave Cataluña".

Este jueves, se conocía que el abogado general de la Unión Europea avala la ley de amnistía, aunque dictamina que hay ciertos puntos de la ley que podrían vulnerar la legislación europea. Considera que la ley de amnistía no afectó a los fondos de la Unión Europea y que tampoco se opone a la ley antiterrorismo, avalando amnistiar a los independentistas de los CDR acusados de terrorismo.

Además, dictamina que la ley "parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social" y considera, al contrario que la Comisión Europea, que "no constituye una autoamnistía".

El abogado cree que hay ciertas disposiciones que sí vulnerarían la legislación europea, como es el hecho de que se conceda un plazo máximo de dos meses para averiguar si los gastos afectan a los intereses de Europa, o que tan solo Fiscalía y administraciones públicas puedan recurrir el archivo de las actuaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El audio de la declaración en el Supremo del exgerente del PSOE: "Nunca pedimos 500 euros porque no es útil para la caja"

Declaración Mariano Moreno Pavón

Publicidad

España

Miriam Nogueras y Susanna Griso

Miriam Nogueras, tras el informe sobre la ley de amnistía y el posible regreso de Puigdemont: "Un portazo a los que hacen lo posible para evitar lo que tiene que pasar"

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, acompañado de su abogada Leticia de la Hoz, llega al Tribunal Supremo

Anticorrupción rechaza la petición del PP de excluir al PSOE como acusación en el caso Koldo

Rajoy en el hormiguero

Mariano Rajoy tilda de “esperpento” el juicio al fiscal general: "La Abogacía del Estado está contra la UCO"

Rifirrafe Ana redondo
Pulseras

Rifirrafe entre la ministra de Igualdad y una representante de la asociación de víctimas de los fallos en las pulseras antimaltrato: "Es usted una cómplice"

Fiscal general
Fiscal general

La defensa de García Ortiz asegura que "la única filtración acreditada" es la de Alberto González Amador

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez
Caso Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la resolución del juez Peinado para que la UCO investigue a Begoña Gómez

En un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, los magistrados dejan sin efecto la resolución del juez por no tener suficiente fundamentación o referirse a noticias periodísticas que no se investigan en la causa

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid
Comunidad de Madrid

Ayuso carga contra el Gobierno y sus "caniches" que "insultan a las empresas como en las dictaduras"

Nueva bronca en la Asamblea madrileña. La presidenta Ayuso ha comparado a los diputados socialistas con los caniches y ha recriminado a Vox su política "antiinmigración".

Declaración Mariano Moreno Pavón

El audio de la declaración en el Supremo del exgerente del PSOE: "Nunca pedimos 500 euros porque no es útil para la caja"

Josep Maria Cruset y Miriam Nogueras en el Congreso

Junts sale al rescate del Gobierno y se abstiene para tumbar la iniciativa del PP sobre el cierre de las nucleares

Koldo hace chistorras

VÍDEO: Koldo se graba friendo chistorras en Benidorm

Publicidad