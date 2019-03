Miquel Roca: "Estoy muy responsabilizado con esta defensa y con todas"

El abogado Miquel Roca, ha confirmado que ha aceptado la defensa de la infanta Cristina y que se siente "muy responsabilizado" con este y con todos sus casos.

El padre de la Constitución ha señalado que habló directamente con la infanta pero no aclaró cómo se encuentra ni dio detalles a los periodistas del estado de la imputación: "No quiero defraudarles pero tengo un estilo y una conducta que quiero respetar (...). La regla básica de este despacho es no comentar los procesos".

Como afirmaba Mario Pascual Vives, aún no ha habido contacto entre ambos letrados y por el momento no está previsto, ya que, según dijo Roca, "mi agenda es complicada".

Miquel Roca dice que sumario tiene 42.000 folios y que toda prudencia es poca

Se enfrenta a un sumario de 42.000 folios y que, ante la trascendencia del asunto, "toda prudencia es poca". También ha recordado que acaba de aterrizar en este caso y que por ello, y por razones profesionales, no hará ninguna valoración.

Roca se ha limitado a decir ante los medios de comunicación que le esperaban en la puerta de su despacho que asume "responsabilizado" la defensa de la infanta Cristina, y que ya ha hablado con ella