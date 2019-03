Mario Pascual Vives: "Miquel Roca es una buena elección"

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha sido el primero en valorar la elección de Miquel Roca como abogado defensor de la infanta Cristina en caso de que la imputación prospere.

A su llegada a su oficina, el letrado del duque de Palma ha afirmado que Miquel Roca le parece una buena elección y que está seguro de que defenderá bien a la infanta. No obstante, afirmó que no ha hablado con la infanta ni su marido desde que se ha tomado esta decisión y no conoce si ha sido el rey Juan Carlos quen ha solicitado al padre de la Constitución que defienda a su hija.

Pascual Vives tampoco precisó si se pondrá en contacto con Roca para intercambiar sus puntos de vista sobre la estrategia a seguir. "Cada uno sabe como llevar su caso", dijo.

Sobre la imputación de la infanta, señaló que, aunque respeta el auto del juez no la comparte: "La imputación parece una decisión unilateral de su señoría (...) creo que no hay indicios suficientes".