Miles de personas se manifiestan en Valencia por la gestión de la DANA al grito de 'Mazón dimisión'

Miles de personas han participado en una manifestación convocada por organizaciones sociales, cívicas y sindicatos de la Comunidad Valenciana en Valencia en protesta por la gestión de la DANA. Exigen la dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y de su Consell. Además de Valencia se han celebrado varias manifestaciones en Alicante o Madrid.

La marcha ha recorrido las principales calles del centro de la ciudad para concluir en la plaza Manises, donde está el Palau de la Generalitat, la sede del Gobierno valenciano. Allí se ha leído un manifiesto que recoge las reclamaciones de las 65 entidades convocantes de la marcha.

"Han demostrado ser incompetentes. No merecen dirigir la vida de los valencianos. No han sabido gestionar una catástrofe natural, no han sabido alertarnos a la hora", han declarado los portavoces.

Entre las entidades que han impulsado la marcha se encuentra Acció Cultural del País Valencia, Amical de Mauthausen, Benicalap Viu, Ca Bassot, Coordinadora Associacions Memòria Democràtica País Valencia, JovesxRussafa o Teixint Patraix.

La manifestación se ha convertido, según buena parte de los asistentes, en una expresión de rabia frente a la actuación de las autoridades.

La plaza del Ayuntamiento se ha llenado de gente y en algunos casos ha llegado en columnas que han partido de varios barrios de la ciudad y de municipios vecinos, entre ellos algunos de las más afectadas. Los asistentes corean desde el inicio gritos de "asesino" y "dimisión", y portan carteles con lemas como "¿Dónde estabas entonces?" o la imagen ya icónica de una mano hundida en el lodo sosteniendo un móvil con el aviso de Es-Alert.

Varios manifestantes en Valencia | EFE

Los organizadores habían pedido que se marchara en silencio, sin ropa manchada de barro y que se eviten mensajes violentos. La marcha ha comenzado a las 18:10 horas desde la plaza del Ayuntamiento y ha finalizado sobre las 19:45 horas en la sede del Ejecutivo valenciano, aunque muchos de los asistentes apenas han avanzado debido a la gran cantidad de personas concentradas. Además, se ha desarrollado sin incidentes de gravedad, a excepción del lanzamiento de algunas bengalas y barro contra el Consistorio, que se ha producido tras el inicio de la cabecera. No se han producido detenciones.

Miles de personas marchan en Alicante

Miles de alicantinos marchan en la ciudad al grito de 'Mazón dimisión". "Asesinos en la Generalitat", "PPeligro", "Sánchez y Mazón, la misma mierda son" y "El poble no es responsable de salvar al poble. Tú sí" han sido algunos de los lemas que se han visto en carteles durante una marcha con algunos cepillos y cubos.

Manifestación en Madrid

Madrid también se manifiesta por la DANA. Más de 300 personas se han concentrado en la Puerta del Sol en solidaridad con el pueblo valenciano. Los manifestantes han arremetido contra el presidente valenciano que ha sido el protagonista de la inmensa mayoría de pancartas que pedían "Mazón dimisión" y "Mazón a prisión".

En un momento durante la manifestación, los asistentes han arrancado en aplausos cuando alguien ha gritado que la manifestación en Valencia estaba siendo multitudinaria y se mostraban fotos de allí. "Vista Valencia", han respondido desde Madrid.

Manifestación "politizada"

El PP valenciano cree que la manifestación convocada está "politizada" por entidades catalanistas. "La de hoy es una manifestación politizada. Las entidades catalanistas de 'Països Catalans' vienen a montar lío y colapsar la ciudad de València. No les importan nada las víctimas, solo la política", lamenta el partido.

Desde el partido creen que "es momento de respeto y memoria, no de aprovecharse de la tragedia para fines interesados. El PSOE y Compromís deberían estar respetando el dolor de todos los valencianos y cesar estas acciones".

220 fallecidos y 36.721 personas rescatadas

La cifra de fallecidos por la DANA se mantiene en 220, 212 en la Comunidad Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía. Las personas rescatadas ascienden a un total de 36.721, 64 en las últimas 24 horas, según la última actualización del Gobierno.

Hasta el momento se han practicado 219 autopsias, de las cuales ocho personas fallecieron "por causas no relacionadas con la DANA". Al menos 183 cuerpos ya han sido identificados y 128 entregados a sus familiares.

El número de personas detenidas por parte de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha ascendido a 310, 57 en las últimas 24 horas.

