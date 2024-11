Las versiones contradictorias en el cruce de acusaciones entre Mazón y Ribera por la gestión de la DANA

Quedan muchas incógnitas por resolver sobre la ausencia de algunos de los máximos responsables autonómicos y estatales en las primeras horas de la crisis. Y este es el último capítulo de la polémica lo protagonizan Teresa Ribera y Carlos Mazón. Él se ausentó en la primera reunión del CECOPI. Ella estaba el día de la tormenta en Bruselas y no asistió a la primera reunión del gabinete de crisis en el Palacio de la Moncloa. Pero, ¿a qué hora llamó la vicepresidenta para ofrecer su ayuda al Presidente de la Generalitat? Una vez más, versiones contradictorias.

Carlos Mazón, ha asegurado este sábado que ni la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ni ningún cargo de su Ministerio se interesaron por la situación hasta las ocho de la tarde del día que se desató la tormenta, el martes 29 de octubre. En declaraciones a la televisión pública valenciana, À Punt, el dirigente autonómico se ha preguntado "¿Cómo puede decir -la ministra- que estuvo intentando contactar -conmigo-? Asegura que en cualquier caso, si lo hizo, fue después de que la Generalitat lanzara la alerta de emergencia a la población.

Mazón ha publicado en redes un SMS de la ministra para apoyar su versión, y ha deslizado que como mucho puede tener "alguna llamada perdida, pero nunca antes de las ocho, siempre a partir de las ocho" de la tarde de aquel fatídico día.

Ribera asegura que le llamó hasta cuatro veces

Estas declaraciones del presidente de la Generalitat, llegan después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, le señalara por estar ausente. En una entrevista en Hora 25 de la Cadena Ser, aseguró que la tarde de la dana le costó "hasta cuatro llamadas" localizar a Carlos Mazón.

Según fuentes de su ministerio, intentó localizarle desde las 19.34 h. de la tarde, a través de su secretaria y del gabinete telegráfico de la Moncloa. Y cuando por fin consiguió hacerlo, le dijo "algo así como que iba todo bien, pero esta tarde se ha precipitado todo. Discúlpame, te llamo en 10 minutos, ahora no puedo hablar y lógicamente no me volvió a llamar", señaló la vicepresidenta.

PSOE y PP chocan por la gestión de la Dana

Gobierno y oposición llevan días chocando por la gestión de la dana. Esta vez ha sido el portavoz del PP, Miguel Tellado, el encargado de respaldar la gestión de Mazón y cargar contra el ejecutivo. Asegura que "no es el momento de analizar responsabilidades" sobre la gestión del dirigente autonómico, y ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por esta catástrofe.

Por la parte del gobierno, Fernando Grande- Marlaska ha evitado polemizar con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El ministro del Interior ha dicho que "ya habrá tiempo para hablar de responsabilidades y de evaluar el conjunto de actuaciones", y ha resaltado que ahora mismo "el cien por cien de los esfuerzos" están destinados a "trabajar por los ciudadanos de Valencia".

