Miles de personas se concentran en el centro de Madrid para defender los valores europeos

La plaza madrileña de Callao ha sido escenario de una concentración de miles de personas de personas bajo el lema 'En defensa de Europa y la democracia' en la que han pedido "una mayor integración" de la Unión Europea y "salvaguardar" los valores de Europa y su democracia social.

"Nunca Europa ha estado tan en riesgo en los últimos ochenta años como en la actualidad. La respuesta a esa amenaza es la Unión Europea: El proceso de integración de mayor éxito social, económico y de paz que se conoce. Un proyecto que trasciende la mera suma de los Estados que la componen, pero que hoy necesita un mayor compromiso ciudadano", aseguran los organizadores de la concentración.

La plaza, que ha estado teñida de azul por las numerosas banderas de los manifestantes. Han acudido personas vinculadas a la cultura, la universidad, las asociaciones juveniles, los partidos políticos y la comunicación, como Carlos Franganillo y Mara Torres, encargada de presentar la concentración.

"Creemos en el proyecto de Europa común social y democrática. Estamos hoy aquí como en otras ciudades también españolas como lo vimos hace unas semanas en Roma para expresar de forma rotunda y compartida la fortaleza de un proyecto de integración federal europea que ha sido único en la historia de occidente", ha indicado Torres.

Óscar López acusa al PP de no defender Europa

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha ha sido uno de los asistentes a la concentración por Europa. "Hoy el pueblo de Madrid está aquí para defender Europa, para defender los mejores valores del mejor proyecto político que hay en todo el mundo, que ha sido la Unión Europea. Europa ha significado la consolidación de la democracia, un Estado social de derecho, un Estado de justicia social, derechos para los trabajadores, para las mujeres", ha señalado.

En esta línea, ha recalcado que "Europa es todo aquello que ha hecho avanzar a la humanidad y desde luego, hoy en día, Europa está amenazada por una ola ultra, por una ola de extrema derecha, por una derecha cómplice de esa extrema derecha en Europa y aquí en España también".

Con respecto a la ausencia del PP en la concentración, ha señalado que "El PP del señor Feijóo, se ha convertido en una cosa muy pequeña y muy ultra". "Por cierto, no es que no estén hoy aquí, es que el jueves votaron en contra de un decreto de ayudas a las empresas y a los trabajadores españoles frente a la amenaza de la guerra arancelaria del señor Trump. Por lo tanto, este es un PP absolutamente desnortado, que no está donde tiene que estar. Ayer vi a varios dirigentes del PP en la plaza de Colón con los ultras y con las fachas, y no están hoy aquí para defender Europa", ha agregado.

"Es el PP el que ha abandonado su posición histórica. Partido que quiero recordar, el señor Feijóo, desde que llegó a la presidencia del PP, la única aportación que ha hecho ha sido pactar con la ultraderecha. Cosa que no ocurre en el resto de Europa, que no ocurre en Alemania", ha concluido.

