Miguel Ángel Revilla, sobre el aumento de contagios de coronavirus en Cantabria: "Hay que aguantar un mes"

Entre las comunidades que incrementan datos de contagios de coronavirus, Cantabria es la que lo hace más aceleradamente. Ya son más de 2.000 los casos activos en la región y los hospitales recuperan presiones similares a las de finales de enero: ha superado el centenar de enfermos covid en los hospitales de Cantabria, 21 de ellos en la UCI.

Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad, responde en directo a las preguntas de Matías Prats sobre este asunto en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Qué está pasando para que se hayan descontrolado los contagios en Cantabria?

No se han descontrolado porque no estamos en riesgo 4 en porcentaje de personas en UCI ni en camas. No es una situación gravísima, pero la cuarta ola que era previsible en Cantabria ha habido unos incrementos importantes. Hay muchísima movilidad laboral con Euskadi a pesar de que las dos comunidades están confinadas, quizás hay 60.000 personas que van y vienen a diario. Por eso, si va una comunidad mal, generalmente va la otra.

¿Qué más medidas se pueden tomar para frenar los contagios?

Un presidente autonómico no decide el cierre de los establecimientos hoteleros. En una pandemia quien firma y ordena es Sanidad, como debe de ser. Nosotros actuamos conforme los criterios de Sanidad.

Aquí hay que esperar y aguantar todavía un mes hasta que tengamos un nivel de vacunas suficiente para tener un horizonte más tranquilizador, que yo lo veo porque tenemos pruebas muy concretas. Tenemos vacunados a todos los mayores de 80 años, sanitarios, el profesorado y ahora mismo está entrando mucha gente de 20 a 40 años, lo cual quiere decir que tenemos que seguir cuidándonos.

Los jóvenes no están al margen de la pandemia y lo cogen como todos y contagian también a los que están al lado. Por eso, todavía hay que aguantar.

Más del 10% de la población tiene ya las dos vacunas y más del 25% con la primera dosis. La vacuna es la solución: vacuna, vacuna y vacuna.