Fernando Simón cree que la cuarta ola no será "tan grande" y descarta un "excesivo efecto de la Semana Santa" en el número de casos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que la Semana Santa no ha tenido "un efecto excesivo" en el alza de contagios de coronavirus que se ha observado en las últimas semanas.

"Ahora mismo da la sensación de que el efecto esperado por la movilidad de la Semana Santa no se está produciendo, a día de hoy. No habría habido un efecto excesivo de la movilidad de Semana Santa", ha apuntado.

Simón ha dicho que "la evolución es buena aunque no podemos bajar la guardia", aunque ha asegurado que se ha estabilizado el incremento de casos de los últimos días.

Según Simón, la cuarta ola "no parece que vaya a ser de una envergadura tan grande como en la segunda y tercera". Simón ha responsabilizado de esta buena noticia al "trabajo de la población aplicando las medidas de precaución, el esfuerzo que han hecho las instituciones y la vacunación, que progresivamente va aumentando la población inmune".

Más de 3,4 millones de inmunizados

El Ministerio de Sanidad ha contabilizado hasta este lunes 3.411.914 de personas con la pauta vacunal completa contra la covid, es decir el 7,2 % de la población, muy cerca del número total de contagios desde el inicio de la pandemia.

Fernando Simón ha sostenido que el número de inmunes por la vacunación, sumado al de personas con una dosis, podría estar facilitando que el incremento de contagios tras la Semana Santa "fuera algo más lento".

Sobre la movilidad, Fernando Simón ha recordado que el final del estado de alarma no implicaría acabar con las restricciones de movilidad "mucho más locales" y "perimetrales a pequeña escala" que se "puedan mantener". "Que acabe o no alarma, no es lo mismo que acaben o no las restricciones de movilidad. Son cosas diferentes", ha defendido Simón.