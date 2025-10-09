La Audiencia de Madrid rechaza dividir la investigación contra Begoña Gómez por el delito de malversación

La Audiencia Provincial de Madrid ha rectificado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar de forma separada al procedimiento principal en el que investiga delitos como tráfico de influencias, una presunta malversación en el trabajo de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa.

Según indican los magistrados en el auto, la prueba de "ambos supuestos delitos (tráfico de influencias y malversación) está intrínsecamente unida", lo que "imposibilita la formación de piezas separadas sin que el juez instructor haya aportado razonamiento divergente que pueda alterar esa decisión". Además, considera que su decisión de abrir una pieza separada es "prematura e inmotivada de vista fáctico, normativo y procedimental" al no justificar las razones por las que Peinado cree que los hechos deben ser enjuiciados por separado.

No obstante, avalan que siga adelante la línea de investigación por malversación dentro de la pieza principal. "Si bien pudiera afirmarse que se trata de una mera decisión de acomodación procedimental sin mayor trascendencia e impuesta legalmente, al comprobar que el delito investigado corresponde ser tramitado conforme a la Ley del Tribunal Jurado, sin embargo, la decisión sí tiene relevancia dada la complejidad de los diversos hechos investigados", apunta.

En el marco de la resolución, recuerda que, "en este procedimiento, no se investiga la legalidad del nombramiento de la asistente de la mujer del presidente, pues, se encuentra fuera de toda duda que resulta necesario desde el punto de vista protocolario, de organización de agenda y de seguridad".

"La investigación habría derivado a la posible extralimitación de las funciones del cargo, ya que parece deducirse de las diligencias practicadas, que la misma ha participado desde su puesto de funcionaria de libre designación de Presidencia del Gobierno, en actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del Presidente", añade.

